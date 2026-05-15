En grosse difficulté financière, l’OM pourrait vendre tous ses joueurs !

Alexis Brunet

Si la saison de l’OM d’un point de vue sportif inquiète, il y a également sa situation financière qui fait parler. Marseille est loin de rouler sur l’or et le mercato estival pourrait donc une nouvelle fois être très animé, du moins dans le sens des départs. En cas d’offre intéressante, tous les joueurs du club phocéen pourraient être vendus.

L’été dernier, l’OM affichait de grandes ambitions en Ligue 1 et même au-delà. Grâce à un gros recrutement, le club phocéen s’imaginait jouer les premiers rôles en championnat et même, pourquoi pas, s’emparer du titre. Les supporters marseillais voyaient également leur équipe aller loin en Ligue des champions, mais quelques mois plus tard ce n’est pas du tout le cas. L’équipe d’Habib Beye pourrait au mieux finir à la cinquième place cette saison et elle s’est faite éliminer dès le début en C1.

L’OM pourrait vendre tous ses joueurs Une saison décevante d’un point de vue sportif, qu'il faut mettre en corrélation avec une situation financière compliquée. L’OM a un gros déficit et l’absence de la Ligue des champions va faire du mal à ses finances. Selon les informations de La Provence, le club phocéen serait ainsi ouvert à la vente de n’importe quel joueur cet été, si une offre conséquente arrive sur le bureau de Stéphane Richard. Marseille pourrait donc se faire dépouiller dans les prochains mois et perdre de nombreux cadres.