«Aucune importance» : Habib Beye se lâche sur son avenir à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison décevante, l'OM va finir en affrontant le Stade Rennais à domicile avec encore l'espoir de disputer une compétition européenne la saison prochaine. Le club de la cité phocéenne a souffert ces derniers mois avec Habib Beye à sa tête et l'ancien international sénégalais se dirige vraisemblablement vers un départ de Marseille. En conférence de presse, il a refusé d'évoquer le sujet.

Dimanche, l'OM va jouer un match très important face au Stade Rennais pour tenter d'aller décrocher une place en Ligue Europa. Le club a très mal négocié ses derniers rendez-vous dans l'ensemble et Habib Beye voudra se rattraper en cette fin de saison décevante. L'ancien entraîneur du club breton veut sauver la situation avant son départ de plus en plus attendu. En conférence de presse, il n'a pas souhaité en parler.

« Mon avenir n'a aucune importance » Ciblé par de nombreuses critiques depuis des semaines, Habib Beye est plus que jamais sur la sellette. L'entraîneur de l'OM pourrait faire ses valises très prochainement après le dernier match de la saison. Il n'a pas donné confirmation. « Mon avenir n'a aucune importance. Mon avenir, c'est le match de dimanche, les deux entraînements avec mes joueurs pour être au top dimanche. Ce qui est prioritaire aujourd'hui c'est que l'OM et que les joueurs fassent un grand match. Vous verrez, le stade sera là pour voir des joueurs qui font un grand match » a-t-il réagi ce vendredi face aux journalistes.