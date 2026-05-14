OM - «Les Marseillais regrettent Roberto De Zerbi» : Habib Beye prend cher sur La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM en février dernier, Habib Beye n'a pas réussi à inverser la tendance, au point que Benoit Trémoulinas estime qu'aujourd'hui, les Marseillais regrettent même Roberto De Zerbi. Une sacrée déconvenue pour l'ancien coach du Red Star.

En février dernier, l'OM avait décidé de remplacer Roberto De Zerbi par Habib Beye et ce dernier s'est vu fixer deux objectifs clairs, à savoir remporter la Coupe de France, et terminer sur le podium de la Ligue 1. Mais aucun des deux ne sera rempli. Par conséquent, un départ à l'issue de la saison est déjà quasiment acté. Interrogé sur le travail d'Habib Beye, Benoit Trémoulinas est obligé de constater l'échec, estimant même que certains Marseillais doivent désormais regretter Roberto De Zerbi.

Trémoulinas pas convaincu par Beye « Si je pense que c’est de l’acharnement ? Effectivement comme c’est l’Olympique de Marseille, on parle toujours de l’Olympique de Marseille. Quand ça va bien on en parle, quand ça va mal on en parle, parce que c’est l’OM malgré tout. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, l’Olympique de Marseille est l’un des plus grands clubs français. Donc forcément il est en première ligne, que ça aille bien ou que ça aille mal. Effectivement quand ça va mal, puis là ça va très mal… Quand il est arrivé on attendait un réel changement et je pense que lui aussi y croyait », constate-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.