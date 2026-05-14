Genesio ou Galtier ? Di Meco conseille l’OM pour la succession de Beye !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il semble qu'on assiste à une finale entre Bruno Genesio et Christophe Galtier à l'instant T pour le poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille en lieu et place d'Habib Beye en marge de la saison prochaine. Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et membre éminent du Super Moscato Show sur RMC, a milité pour que Galtier hérite de cette fonction.

Habib Beye à l'OM ? Il semble que l'aventure de l'ancien capitaine du club marseillais touche à sa fin. Arrivé en février pour succéder à Roberto De Zerbi, le technicien de l'Olympique de Marseille pourrait ne pas passer l'été dans la cité phocéenne. Avec Stéphane Richard à la présidence et l'arrivée d'un nouveau directeur sportif en la personne de Grégory Lorenzi, un tout autre chapitre pourrait s'ouvrir avec un entraîneur différent. Plusieurs noms reviennent particulièrement dans les médias, à commencer par Bruno Genesio (coach du LOSC) et Christophe Galtier (Al-Duhail).

«Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur» Consultant pour RMC, Eric Di Meco a une fois de plus pris la parole sur le Super Moscato Show afin d'inciter les dirigeants de l'OM à miser sur Christophe Galtier, un enfant du pays et ex-joueur du club, malgré sa pige sur le banc du PSG en 2022/2023. « C’est toujours délicat parce que c’est un ami, on a été formés ensemble et tout, mais quand tu regardes les critères qu’on nous donne, le meilleur profil, pour moi, c’est Christophe Galtier. Alors après, il a passé un an au PSG ouais… Mais si on met ça de côté, quand je regarde ses qualités et ce qu’il a fait, parce qu’il a quand même une antériorité importante en Ligue 1, il a réussi de partout où il est passé. connait le contexte marseillais puisqu’il a été joueur et même entraîneur adjoint à l’OM. Au niveau de la com’, il maîtrise, je pense qu’il ne fera pas d’erreur. La Ligue 1, il connaît. Gérer une équipe sans star que tu dois construire, il sait faire il l’a déjà fait, ça a été le cas à Saint-Etienne et à Lille ».