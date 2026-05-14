Habib Beye a subi la loi de Medhi Benatia ? La vérité éclate sur les mises au vert de l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En plus de Mistral, une atmophère tendue planait dans le ciel de Marseille ces dernières semaines au-dessus de la Commanderie. La faute à des résultats jugés insuffisants et qui ont poussé la direction de l'OM à prendre des décisions drastiques qui n'auraient pas été totalement approuvées par l'entraîneur de l'équipe, à savoir Habib Beye.

Au retour d'un stage de quelques jours à Marbella, l'Olympique de Marseille sombrait sur la pelouse du FC Lorient (0-2). Une défaite qui a eu le mérite de particulièrement agacer Medhi Benatia. C'est pourquoi le directeur du football du club phocéen, qui quittera ses fonctions au terme de la saison actuelle, annonçait une mise au vert à la Commanderie pendant quelque temps après le spectacle scandaleux selon ses mots dont il avait été témoin quelques minutes plus tôt en Bretagne.

«Passer le matin, l'après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler» « Je leur ai dit (aux joueurs) de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble (...) Passer le matin, l'après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler ». Coach de l'Olympique de Marseille, Habib Beye n'a pas eu d'autres choix que de s'aligner sur la décision de la direction. Mais le sentiment de Medhi Benatia était-il partagé par l'ancien capitaine de l'OM ? Pas vraiment si l'on se fie aux informations communiquées par La Provence.