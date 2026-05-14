Habib Beye a subi la loi de Medhi Benatia ? La vérité éclate sur les mises au vert de l’OM !

En plus de Mistral, une atmophère tendue planait dans le ciel de Marseille ces dernières semaines au-dessus de la Commanderie. La faute à des résultats jugés insuffisants et qui ont poussé la direction de l'OM à prendre des décisions drastiques qui n'auraient pas été totalement approuvées par l'entraîneur de l'équipe, à savoir Habib Beye.
Au retour d'un stage de quelques jours à Marbella, l'Olympique de Marseille sombrait sur la pelouse du FC Lorient (0-2). Une défaite qui a eu le mérite de particulièrement agacer Medhi Benatia. C'est pourquoi le directeur du football du club phocéen, qui quittera ses fonctions au terme de la saison actuelle, annonçait une mise au vert à la Commanderie pendant quelque temps après le spectacle scandaleux selon ses mots dont il avait été témoin quelques minutes plus tôt en Bretagne.
«Passer le matin, l'après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler»
« Je leur ai dit (aux joueurs) de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble (...) Passer le matin, l'après-midi, on va bosser, avec une bonne sieste au milieu. Et on va travailler ». Coach de l'Olympique de Marseille, Habib Beye n'a pas eu d'autres choix que de s'aligner sur la décision de la direction. Mais le sentiment de Medhi Benatia était-il partagé par l'ancien capitaine de l'OM ? Pas vraiment si l'on se fie aux informations communiquées par La Provence.
Habib Beye pas d'accord avec la mise au vert à la Commanderie et la sanction infligée à Aubameyang ?
D'après le média régional, Habib Beye estimait déjà à l'époque que le groupe qu'il entraîne depuis la mi-février à l'Olympique de Marseille était particulièrement émoussé tant physiquement que sur le plan émotionnel. En ce sens, l'entraîneur de l'OM ne voyait pas vraiment l'intérêt de continuer à puiser dans les ressources physiques de ses joueurs par le biais d'une autre mise au vert imposée par la direction. En outre, la sanction sportive imposée à Pierre-Emerick Aubameyang après avoir vidé un extincteur à la fin de ce confinement au centre d'entraînement aurait été subi par Beye à en croire La Provence.