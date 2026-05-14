De l’OL à l’OM : Bruno Genesio est-il le choix parfait pour remplacer Habib Beye ?

La rédaction

L’OM va vivre un été assez mouvementé. En plus de son mercato, le club phocéen va également devoir probablement se trouver un nouvel entraîneur. Habib Beye n’est pas assuré de rester pour la saison prochaine. Le nom de Bruno Genesio a notamment été évoqué pour le remplacer. Mais le coach du LOSC est-il le choix idéal pour la formation marseillaise ? C’est notre sondage du jour !

Les prochaines semaines devraient très certainement être agitées à l’OM. Alors que la fin de saison approche, de nombreux changements vont s’opérer. Le club phocéen semble s’être trouvé son nouveau directeur sportif avec Grégory Lorenzi. La formation marseillaise devrait également se mettre en quête d’un nouvel entraîneur puisque Habib Beye n’est pas assuré de rester. De ce fait, le nom de Bruno Genesio a commencé à circuler.

Bruno Genesio à l’OM, «c’est ultra compatible» L’entraîneur du LOSC possède une grande expérience de la Ligue 1 et s’est illustré en Ligue des champions avec l’OL. Certains estiment donc que le coach de 59 ans pourrait être une option idéale pour l’OM. « Pour moi, c’est ultra compatible. Déjà, il connait extrêmement bien le contexte et ce club parce que c’est un entraîneur français. Il le voit de loin, mais quand ce sont des coachs qui sont étrangers, ils savent un petit peu le contexte, mais pas vraiment. Alors que lui, il sait » a expliqué la journaliste Charlotte Lorgeré dans L’Equipe de Greg.