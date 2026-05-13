PSG - Transfert de Julian Alvarez : Luis Enrique donne son feu vert !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, la presse espagnole annonce que Julian Alvarez pourrait débarquer au PSG cet été. Le club de la capitale qui risque de perdre Gonçalo Ramos aurait identifié l’Argentin comme son parfait remplaçant. Selon les derniers échos de l’autre côté des Pyrénées, le buteur de l’Atlético de Madrid serait même la priorité de Luis Enrique.

Après deux saisons du côté de Manchester City, Julian Alvarez décidait en 2024 de rejoindre l’Atlético de Madrid, lui qui était dans l’ombre d’Erling Haaland chez les Cityzens. L’international argentin a bien fait car il est devenu un titulaire indiscutable en Espagne et il a surtout fait grimper ses statistiques. Toutefois, l’aventure du champion du monde 2022 en Liga pourrait bientôt prendre fin car le PSG souhaiterait le faire venir cet été.

Julian Alvarez est la priorité de Luis Enrique Après Lionel Messi ou bien Angel Di Maria, le PSG pourrait donc compter très prochainement un nouvel attaquant argentin dans son effectif. D’autant plus que d’après les informations d’AS, le buteur de l’Atlético de Madrid serait la priorité de Luis Enrique pour cet été. Son profil serait très apprécié par l’entraîneur parisien, qui espère que Luis Campos réussira à faire venir le champion du monde à Paris. Pour cela il faudra débourser une énorme somme, car les Colchoneros attendraient au moins 150M€ pour céder Julián Álvarez.