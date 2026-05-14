OM : La signature de Grégoy Lorenzi remise en cause par une décision de justice ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques jours, le nom de Grégory Lorenzi circule activement à Marseille. En effet, à l'approche de la fin de la saison, l'OM cherche à nommer son nouveau directeur sportif et c'est visiblement vers celui qui a occupé ce poste dix ans à Brest que les regards se sont tournés. Mais Grégory Lorenzi est également pisté par l'OGC Nice, avec lequel il s'était apparemment déjà engagé.

Ces derniers jours, plusieurs sources ont indiqué que Grégory Lorenzi, sur le départ à Brest, était proche de l'OM. Le club de la cité phocéenne cherche un remplaçant à Medhi Benatia après une terrible saison qui a été décevante. Un accord aurait même été trouvé pour l'arrivée imminente de Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois depuis 2016. Mais la concurrence avec l'OGC Nice pourrait frapper jusque devant la justice...

L'OGC Nice en concurrence avec l'OM Malgré la révélation de cet accord entre Grégory Lorenzi et l'OM, les médias ont également révélé que la concurrence de l'OGC Nice faisait rage et que le dossier n'était pas encore bouclé. Mais l'affaire se complique puisque selon Nice-Matin, le dirigeant de Brest aurait déjà signé un engagement avec les Aiglons avant que ce rapprochement avec l'OM ait lieu. Lorenzi serait donc déjà engagé avec Nice mais il faut encore attendre la fin de la saison puisque le club n'est pas sûr de continuer en Ligue 1.