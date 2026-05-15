En pleine polémique, Kylian Mbappé lâche une grande annonce sur son avenir au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le Real Madrid traverse une période très difficile, Kylian Mbappé est régulièrement pointé du doigt à chaque fois que les choses ne vont pas dans le bon sens. L'attaquant français a même été sifflé par tout le Santiago Bernabéu jeudi soir face au Real Oviedo et son départ a été demandé par de nombreux supporters ou journalistes. Le principal intéressé a répondu.

Pointé du doigt dans la presse, Kylian Mbappé a de moins en moins de soutiens. Ces derniers jours, une pétition réunissant des millions de signatures demandant son départ a fait le buzz. L'attaquant du Real Madrid a reçu un accueil difficile lors de son entrée en jeu jeudi soir de la part des supporters. A la sortie du match, il a tenu à réagir face à cette situation.

Kylian Mbappé ne compte pas s'en aller Malgré la situation actuelle dans laquelle le Real Madrid est plongé, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de quitter le club dont il a toujours rêvé depuis l'enfance. A 27 ans, le capitaine des Bleus est bien décidé à continuer. « Je suis très heureux à Madrid. Pourquoi voudrais-je partir ? » a-t-il lâché en zone mixte après la victoire du Real Madrid (2-0). Une chose est sûre, il n'est pas près de faire ses valises et compte bien répondre aux critiques.