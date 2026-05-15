150M€ pour Julian Alvarez : Le transfert de l’attaquant argentin au PSG est déjà totalement validé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on préparerait déjà le mercato estival à venir et le secteur offensif pourrait notamment accueillir un nouveau buteur. En effet, le club de la capitale est annoncé comme très intéressé par Julian Alvarez. Il a même été question d’un transfert à 150M€ pour l’Argentin de l’Atlético de Madrid. Une somme que le PSG ne devrait pas hésiter à lâcher pour Julian Alvarez.

Aujourd’hui, le PSG peut compter sur un effectif regroupant certains des meilleurs joueurs du monde. Il n’empêche que cet été, Luis Enrique pourrait accueillir une nouvelle star : Julian Alvarez. Attaquant de l’Atlético de Madrid, l’Argentin pourrait ne pas s’éterniser chez les Colchoneros. Alors qu’on a parlé d’un intérêt du FC Barcelone et d’Arsenal, le PSG serait prêt à faire des folies pour Julian Alvarez, un transfert à 150M€ ayant été évoqué par certains médias.

« Ça pourrait être une très belle recrue » Sur le plateau de L’Equipe de Greg, la question a été posée à propos de Julian Alvarez : le PSG devrait-il dépenser autant sur un joueur ? Cela serait-il choquant d’assister à un tel transfert ? Charlotte Lorgeré a assuré concernant l’attaquant de l’Atlético de Madrid : « Ça ne me choque absolument pas car il y a des certitudes avec Alvarez. Ils savent où ils vont aller avec lui. Même dans la connexion avec les autres joueurs, ça peut être très bien avec Dembélé, très bien avec Vitinha et Neves. Il est ultra compatible, c’est un joueur sur qui on peut compter. Ça pourrait être une très belle recrue ».