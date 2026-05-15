150M€ pour Julian Alvarez : Le transfert de l’attaquant argentin au PSG est déjà totalement validé

Du côté du PSG, on préparerait déjà le mercato estival à venir et le secteur offensif pourrait notamment accueillir un nouveau buteur. En effet, le club de la capitale est annoncé comme très intéressé par Julian Alvarez. Il a même été question d’un transfert à 150M€ pour l’Argentin de l’Atlético de Madrid. Une somme que le PSG ne devrait pas hésiter à lâcher pour Julian Alvarez.
Aujourd’hui, le PSG peut compter sur un effectif regroupant certains des meilleurs joueurs du monde. Il n’empêche que cet été, Luis Enrique pourrait accueillir une nouvelle star : Julian Alvarez. Attaquant de l’Atlético de Madrid, l’Argentin pourrait ne pas s’éterniser chez les Colchoneros. Alors qu’on a parlé d’un intérêt du FC Barcelone et d’Arsenal, le PSG serait prêt à faire des folies pour Julian Alvarez, un transfert à 150M€ ayant été évoqué par certains médias.
« Ça pourrait être une très belle recrue »
Sur le plateau de L’Equipe de Greg, la question a été posée à propos de Julian Alvarez : le PSG devrait-il dépenser autant sur un joueur ? Cela serait-il choquant d’assister à un tel transfert ? Charlotte Lorgeré a assuré concernant l’attaquant de l’Atlético de Madrid : « Ça ne me choque absolument pas car il y a des certitudes avec Alvarez. Ils savent où ils vont aller avec lui. Même dans la connexion avec les autres joueurs, ça peut être très bien avec Dembélé, très bien avec Vitinha et Neves. Il est ultra compatible, c’est un joueur sur qui on peut compter. Ça pourrait être une très belle recrue ».
« Il est totalement compatible avec Luis Enrique »
Lors de l’émission de La Chaine L’Equipe, Benoit Trémoulinas a également expliqué à quel point Julian Alvarez était compatible avec Luis Enrique, l’entraineur du PSG : « C’est un joueur qui vient pour être titulaire. Alvarez, il est jeune, il est performant, dynamique. Ce que j’aime bien chez Alvarez, à l’Atlético de Madrid, qui est un club réputé pour être défensif, lui est toujours bon, toujours en train d’inventer des choses, toujours en train de remettre à l’endroit l’équipe. Il frappe bien les coup-francs aussi. Il se déplace très bien. Il va vite. Et puis techniquement, il est capable d’être bon dans les petits espaces, ce que veut Luis Enrique. Il est totalement compatible avec Luis Enrique ».