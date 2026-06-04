Un ancien joueur de l'OM se place déjà pour remplacer Grégory Lorenzi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Medhi Benatia a posé sa démission, l'OM a décidé de nommer Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. L'ancien dirigeant du Stade Brestois a donc commencé son travail à la tête du club phocéen, mais César Azpilicueta ouvre déjà la porte à la possibilité de revenir à l'OM pour en devenir le directeur sportif.

Au terme d'une saison très décevante, l'OM a été amené à changer de nombreuses choses en interne. Ainsi, Pablo Longoria a été remplacé par Stéphane Richard à la présidence du club tandis que Medhi Benatia, qui a démissionné de son poste de directeur du football, a vu Grégory Lorenzi prendre sa place. Mais cela n'empêche pas César Azpilicueta, qui a évolué durant deux saisons à l'OM, de se projeter au sein de la direction sportive du club.

Azpilicueta ouvre la porte à un retour à l'OM « J’ai envie de rester dans le foot, mais je n’ai pas encore réfléchi à ce que je veux faire. Depuis que j’ai deux-trois ans, j’ai toujours vécu avec un ballon, j’ai toujours joué au foot. C’est vrai que tu commences à te préparer un peu plus parce que le foot s’arrête un jour et personne ne joue toute sa vie en professionnel. Ma passion, c’est le foot, j’ai été en France, en Angleterre, en Espagne, je connais beaucoup de gens. Je finis mes études de directeur sportif en Angleterre et on va voir ce que me réserve le futur. Plutôt directeur sportif qu’entraîneur ? Pour l’instant, oui », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.