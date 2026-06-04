«C'est un talent énorme» : Le PSG prépare un premier gros transfert !

Désormais double champion d'Europe, le PSG prépare déjà son mercato estival avec pour objectif de dénicher un nouvel avant-centre capable d'offrir une concurrence à Ousmane Dembélé, avec un profil similaire. La piste menant à Eli Junior Kroupi est donc évoquée, et validée par Benoit Trémoulinas.
L'une des priorités de l'été du côté du PSG sera d'offrir une concurrence plus solide à Ousmane Dembélé. Bien que Gonçalo Ramos se soit montré performant en sortie de banc depuis son arrivée, son profil ne correspond pas à ce que Luis Enrique recherche réellement pour le rôle de numéro 9. Le Portugais pourrait donc partir cet été afin de retrouver du temps de jeu. Et pour compenser cet éventuel départ, le PSG s'intéresserait à Eli Junior Kroupi qui a réalisé une très belle saison en Premier League avec Bournemouth. Un profil totalement validé par Benoit Trémoulinas qui estime que l'ancien joueur de Lorient est Luis Enrique-compatible.
Trémoulinas valide la piste Kroupi
« Je comprends que Luis Enrique veuille régénérer cette effectif, mais juste par 2 ou 3 joueurs, il n'y a pas besoin de plus. Et les profils annoncés sont cohérents, notamment Eli Junior Kroupi qui est un prospect. C'est un talent énorme. Il est totalement Luis Enrique compatible », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Kroupi est totalement Luis Enrique compatible»
« On a vu que Gonçalo Ramos, malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Le petit Kroupi lui est capable de jouer sur les côtés. Un joueur encore rapide et vif en plus ? Mais c'est ce que veut Luis Enrique. A chaque fois que Gonçalo Ramos jouait, ils avaient du mal à le trouver parce que c'est un point de fixation. Ce que veut Luis Enrique c'est que devant ça bouge et ça permute donc Kroupi est totalement compatible à Luis Enrique », ajoute Benoit Trémoulinas.