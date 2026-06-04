«C'est un talent énorme» : Le PSG prépare un premier gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais double champion d'Europe, le PSG prépare déjà son mercato estival avec pour objectif de dénicher un nouvel avant-centre capable d'offrir une concurrence à Ousmane Dembélé, avec un profil similaire. La piste menant à Eli Junior Kroupi est donc évoquée, et validée par Benoit Trémoulinas.

L'une des priorités de l'été du côté du PSG sera d'offrir une concurrence plus solide à Ousmane Dembélé. Bien que Gonçalo Ramos se soit montré performant en sortie de banc depuis son arrivée, son profil ne correspond pas à ce que Luis Enrique recherche réellement pour le rôle de numéro 9. Le Portugais pourrait donc partir cet été afin de retrouver du temps de jeu. Et pour compenser cet éventuel départ, le PSG s'intéresserait à Eli Junior Kroupi qui a réalisé une très belle saison en Premier League avec Bournemouth. Un profil totalement validé par Benoit Trémoulinas qui estime que l'ancien joueur de Lorient est Luis Enrique-compatible.

Trémoulinas valide la piste Kroupi « Je comprends que Luis Enrique veuille régénérer cette effectif, mais juste par 2 ou 3 joueurs, il n'y a pas besoin de plus. Et les profils annoncés sont cohérents, notamment Eli Junior Kroupi qui est un prospect. C'est un talent énorme. Il est totalement Luis Enrique compatible », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant de poursuivre.