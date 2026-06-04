«Des clubs vont attaquer le PSG» : Très gros danger sur le mercato !

Le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes et le PSG devrait être assez actif afin de régénérer son effectif, tout juste sacré double champion d'Europe. Cependant, le club parisien pourrait également être attaqué sur plusieurs joueurs qui ont flambé ces deux dernières années.
Double champion d'Europe, le PSG se prépare à un mercato agité pour se renforcer et surtout régénérer un effectif qui a tout gagné. Cependant, compte tenu du niveau atteint par certains cadres de l'effectif de Luis Enrique, plusieurs grands clubs européens pourraient également se laisser tenter par l'opportunité d'aller se renseigner sur la situation de certains d'entre eux comme le craint Pierre Maturana, journaliste de So Foot.
Le PSG désormais menacé sur le mercato ?
« S'il faut faire un gros mercato c'est aussi pour rattraper les erreurs du dernier mercato qui aurait du servir à préparer la suite de cette saison. Ils ont un gros mercato à faire et surtout trouver des joueurs qui vont accepter de jouer ce rôle de numéro 2 ou 1 bis, parce que le onze type va être difficile à bouger, on l'a vu en finale de la Ligue des champions », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant d'évoquer les possibles départs.
«Tu peux te faire attaquer par des grands clubs européens»
« C'est pour ça, un joueur comme Barcola, est-ce qu'on est sûr qu'il va rester ? Si Barcola a la chance de faire une grand Coupe du monde, il sait qu'il aura une petite valeur. Et puis, un mercato, ce sont aussi des attaques. C'est à dire que tu peux te faire attaquer par des grands clubs européens qui vont se dire : "on ne peut pas laisser le PSG s'installer comme ça et on va aller chatouiller 2 ou 3 joueurs intéressants". Vitinha, Doué, ou d'autres... C'est un mercato qui peut être agité », ajoute Pierre Maturana.