«Des clubs vont attaquer le PSG» : Très gros danger sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato estival va prochainement ouvrir ses portes et le PSG devrait être assez actif afin de régénérer son effectif, tout juste sacré double champion d'Europe. Cependant, le club parisien pourrait également être attaqué sur plusieurs joueurs qui ont flambé ces deux dernières années.

Double champion d'Europe, le PSG se prépare à un mercato agité pour se renforcer et surtout régénérer un effectif qui a tout gagné. Cependant, compte tenu du niveau atteint par certains cadres de l'effectif de Luis Enrique, plusieurs grands clubs européens pourraient également se laisser tenter par l'opportunité d'aller se renseigner sur la situation de certains d'entre eux comme le craint Pierre Maturana, journaliste de So Foot.

Le PSG désormais menacé sur le mercato ? « S'il faut faire un gros mercato c'est aussi pour rattraper les erreurs du dernier mercato qui aurait du servir à préparer la suite de cette saison. Ils ont un gros mercato à faire et surtout trouver des joueurs qui vont accepter de jouer ce rôle de numéro 2 ou 1 bis, parce que le onze type va être difficile à bouger, on l'a vu en finale de la Ligue des champions », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant d'évoquer les possibles départs.