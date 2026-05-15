«Partout où il est c’est le bordel» : Kylian Mbappé prend cher en pleine émission !

Depuis ce jeudi soir, Kylian Mbappé est de nouveau en plein cœur d’une polémique. L’attaquant français n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle tendue au Real Madrid, lui qui est plus que jamais critiqué en Espagne. Au cours de son émission sur RMC, Stephen Brun n’a pas manqué de pointer du doigt cette nouvelle sortie controversée de l’attaquant français.
Une sortie médiatique très controversée. Ce jeudi soir, après la victoire du Real Madrid face à Oviedo, Kylian Mbappé est apparu remonté en zone mixte. Entre fausse ironie et critique à l’encontre de la situation tendue au sein du club madrilène, l’attaquant français s’est une nouvelle fois fait remarquer pour les mauvaises raisons selon Stephen Brun.
« Ce n’est jamais anodin quand Kylian Mbappé prend la parole »
« Ce n’est jamais anodin quand Kylian Mbappé prend la parole après un match comme ça. Il répond à plein de questions embarrassantes, mais tu sens qu’il est venu parler pour régler des comptes. Tu comprends par ses déclarations qu’il n’a jamais accepté le licenciement de Xabi Alonso. Il le dit très clairement. Parce que quand il y avait Xabi Alonso, le joueur numéro un du Real Madrid, c’était Kylian Mbappé, qu’il avait mis Vinicius Jr sur le banc pour lui permettre de s’exprimer plus librement et que depuis qu’il est parti, Vinicius est quasiment redevenu le numéro un. Et tu sens qu’il y a une scission dans ce vestiaire entre les pro Xabi Alonso et les pro Arbeloa. Il a réglé ce compte là », a ainsi confié ce dernier sur son émission Stephen Brunch sur RMC.
« Le problème pour Mbappé, c’est que partout où il est, c’est le bordel »
« Là où je lui en veut un peu à Mbappé, c’est qu’il a manqué de discernement dans sa façon de faire. Il ne prend pas en compte l’état et les résultats sportifs du Real Madrid pour faire ce genre de choses là dont tu sais que ça va faire du bruit. A un moment donné, fais profil bas ! Il n’a pas de jugeote sur ses faits et gestes par rapport à la situation sportive du Real. Il y a beaucoup d’ironie dans ces propos. Quand il parle d’être le quatrième attaquant derrière Mastantuono et Gonzalo Garcia, c’est de l’ironie mais surtout un manque de respect pour ces gars-là. Il était pas obliger de les citer. Le problème pour Mbappé, c’est que partout où il est, c’est le bordel. Sa fin d’aventure au PSG, ses deux premières saisons au Real Madrid… Les gens sont en train de l’assimiler à un fouteur de merde... », conclut Stephen Brun.