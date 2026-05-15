«Partout où il est c’est le bordel» : Kylian Mbappé prend cher en pleine émission !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis ce jeudi soir, Kylian Mbappé est de nouveau en plein cœur d’une polémique. L’attaquant français n’a pas mâché ses mots concernant la situation actuelle tendue au Real Madrid, lui qui est plus que jamais critiqué en Espagne. Au cours de son émission sur RMC, Stephen Brun n’a pas manqué de pointer du doigt cette nouvelle sortie controversée de l’attaquant français.

Une sortie médiatique très controversée. Ce jeudi soir, après la victoire du Real Madrid face à Oviedo, Kylian Mbappé est apparu remonté en zone mixte. Entre fausse ironie et critique à l’encontre de la situation tendue au sein du club madrilène, l’attaquant français s’est une nouvelle fois fait remarquer pour les mauvaises raisons selon Stephen Brun.

« Ce n’est jamais anodin quand Kylian Mbappé prend la parole » « Ce n’est jamais anodin quand Kylian Mbappé prend la parole après un match comme ça. Il répond à plein de questions embarrassantes, mais tu sens qu’il est venu parler pour régler des comptes. Tu comprends par ses déclarations qu’il n’a jamais accepté le licenciement de Xabi Alonso. Il le dit très clairement. Parce que quand il y avait Xabi Alonso, le joueur numéro un du Real Madrid, c’était Kylian Mbappé, qu’il avait mis Vinicius Jr sur le banc pour lui permettre de s’exprimer plus librement et que depuis qu’il est parti, Vinicius est quasiment redevenu le numéro un. Et tu sens qu’il y a une scission dans ce vestiaire entre les pro Xabi Alonso et les pro Arbeloa. Il a réglé ce compte là », a ainsi confié ce dernier sur son émission Stephen Brunch sur RMC.