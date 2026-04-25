Endrick a «trouvé le bonheur» à l’OL, son père envoie un tacle au Real Madrid

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OL était à la recherche d’un attaquant et avait finalement jeté son dévolu sur Endrick. Selon le père de l’attaquant, ce dernier a retrouvé le sourire à Lyon, lui qui s’est déjà montré décisif à 14 reprises. Douglas Ramos a également envoyé un petit tacle au Real Madrid, qui ne rendait pas heureux son fils selon lui.

Il est le facteur décisif qui pourrait permettre à l’OL d’accrocher une place sur le podium en fin de saison. Arrivé cet hiver du côté de Lyon sous la forme d’un prêt en provenance du Real Madrid, Endrick a déjà inscrit sept buts et délivré sept passes décisives avec l’équipe de Paulo Fonseca. Une vraie réussite qui pourrait d’ailleurs permettre à l’ancien joueur de Palmeiras de disputer la Coupe du monde cet été.

Durante o Equipe F, Douglas Sousa, pai de Endrick, falou sobre a expectativa para a convocação do filho para a seleção brasileira para a Copa do Mundo.#EquipeF #FutebolNaESPN #Endrick pic.twitter.com/fFkNfLs8Dk — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) April 24, 2026

« Il a enfin trouvé le bonheur » Très peu utilisé en début de saison au Real Madrid, Endrick dispose de beaucoup plus de temps de jeu à l’OL. Une vraie bonne nouvelle pour le père de l’attaquant, qui sent son fils très épanoui à Lyon, comme il l’a déclaré à ESPN ce samedi. « Il a enfin trouvé le bonheur. Nous sommes tous heureux, c'est le plus important. Endrick dit souvent que son terrain de jeu, c'est le terrain de football. Ce qu'il voulait, c'était jouer au football. D'une certaine façon, au Real, on lui a retiré son terrain de jeu. »