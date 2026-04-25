Coupe du monde 2026 : Un joueur du Real Madrid va devoir déclarer forfait !

Dans quelques mois débutera la Coupe du monde 2026 et les joueurs ont peur d’une seule chose : la blessure. Ce samedi, on vient d’ailleurs d’apprendre que le défenseur du Real Madrid Eder Militao va devoir renoncer au mondial. Le Brésilien va devoir se faire opérer et il sera absent pendant quatre mois minimum.
Le 11 juin marquera les grands débuts de la Coupe du monde 2026. Une compétition qui est attendue depuis de longs mois par les fans de football, mais également par les joueurs. Certains sont toutefois sous pression, car ils ont peur de se blesser, ce qui pourrait les priver du mondial. Malheureusement, une telle mésaventure vient d’arriver à un joueur du Real Madrid.
Eder Militao doit renoncer à la Coupe du monde
Joueur du Real Madrid depuis 2019, Eder Militao va malheureusement devoir renoncer à la Coupe du monde. C’est le journal espagnol AS qui révèle cette mauvaise nouvelle ce samedi, affirmant que le défenseur va devoir se faire opérer et qu’il sera absent pendant au moins quatre mois. Le Brésilien était sorti blessé mardi lors du match contre Alaves et il souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Il avait d’ailleurs déjà été blessé au même endroit en décembre dernier et il n’avait fait son retour à la compétition qu’en avril.
Le Brésil a déjà plusieurs blessés
Le journal espagnol précise que le défenseur aurait pu ne pas passer par la case opération et il aurait été de retour en cinq semaines, mais le risque de rechute aurait été trop important. Eder Militao n’est pas le seul Brésilien qui va louper la prochaine Coupe du monde car Rodrygo a d’ores et déjà déclaré forfait en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Blessé dernièrement avec Chelsea, Estevao va lui aussi très probablement devoir renoncer à la compétition, ce qui pourrait débloquer une place pour un certain Neymar.