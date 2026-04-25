Coupe du monde 2026 : Un joueur du Real Madrid va devoir déclarer forfait !

Alexis Brunet

Dans quelques mois débutera la Coupe du monde 2026 et les joueurs ont peur d’une seule chose : la blessure. Ce samedi, on vient d’ailleurs d’apprendre que le défenseur du Real Madrid Eder Militao va devoir renoncer au mondial. Le Brésilien va devoir se faire opérer et il sera absent pendant quatre mois minimum.

Le 11 juin marquera les grands débuts de la Coupe du monde 2026. Une compétition qui est attendue depuis de longs mois par les fans de football, mais également par les joueurs. Certains sont toutefois sous pression, car ils ont peur de se blesser, ce qui pourrait les priver du mondial. Malheureusement, une telle mésaventure vient d’arriver à un joueur du Real Madrid.

Eder Militão et 𝗟𝗘𝗦 𝗟𝗢𝗡𝗚𝗨𝗘𝗦 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗖𝗘𝗦, c'est juste 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 ces dernières années ! 🤯🇧🇷



On apprend aujourd'hui que le défenseur central pourrait carrément 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝘂 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲 𝗕𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗹, touché à nouveau au… pic.twitter.com/uisPWZc2My — Footballogue (@Footballogue) April 25, 2026

Eder Militao doit renoncer à la Coupe du monde Joueur du Real Madrid depuis 2019, Eder Militao va malheureusement devoir renoncer à la Coupe du monde. C’est le journal espagnol AS qui révèle cette mauvaise nouvelle ce samedi, affirmant que le défenseur va devoir se faire opérer et qu’il sera absent pendant au moins quatre mois. Le Brésilien était sorti blessé mardi lors du match contre Alaves et il souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Il avait d’ailleurs déjà été blessé au même endroit en décembre dernier et il n’avait fait son retour à la compétition qu’en avril.