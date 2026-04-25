PSG : «On ne peut plus le sortir», ce journaliste annonce un calvaire pour Lucas Chevalier !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG l’été dernier contre 40M€ (hors bonus), Lucas Chevalier vit une première saison très compliquée à Paris. Le jeune portier français a été dépassé dans la hiérarchie des gardiens par Matvey Safonov. Et selon le journaliste Grégory Schneider, les rôles ne devraient pas s’inverser de sitôt entre les deux gardiens de buts de Luis Enrique.

Formé au LOSC, Lucas Chevalier est arrivé l’été dernier au PSG afin de franchir un palier dans sa carrière. Mais après des débuts difficiles dans la capitale, l’international Français a été relégué au rôle de remplaçant sous les ordres de Luis Enrique. Son concurrent direct au poste, Matvey Safonov, a quant à lui pris de l’ampleur et désormais, difficile d’imaginer le Russe sortir du onze titulaire selon le journaliste Grégory Schneider.

« 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗠𝗘́𝗧𝗜𝗘𝗥. 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗢𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗩𝗔𝗜𝗟. » 🧤



Matvey Safonov 🇷🇺 a stoppé 5 pénaltys sur 7 en 1 mois et demi de compétition. 😱pic.twitter.com/YWYBUjNWpB — Actu Foot (@ActuFoot_) February 2, 2026

« Le problème, c’est qu’il a pris le dessus sur Chevalier » « Safonov titulaire dans les buts face au Bayern Munich ? Oui, tous les jours, puisque le problème, c’est qu’il a pris le dessus sur Chevalier. Il a verrouillé sa place de titulaire lors de la série contre Flamengo. À partir de là, on ne peut plus le sortir. Pas par rapport à nous, médias, Luis Enrique s’en moque, et il a raison mais par rapport à son vestiaire », a ainsi affirmé le journaliste de Libération dans des propos relayés par Média Foot.