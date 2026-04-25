PSG : «On ne peut plus le sortir», ce journaliste annonce un calvaire pour Lucas Chevalier !

Arrivé au PSG l’été dernier contre 40M€ (hors bonus), Lucas Chevalier vit une première saison très compliquée à Paris. Le jeune portier français a été dépassé dans la hiérarchie des gardiens par Matvey Safonov. Et selon le journaliste Grégory Schneider, les rôles ne devraient pas s’inverser de sitôt entre les deux gardiens de buts de Luis Enrique.
Formé au LOSC, Lucas Chevalier est arrivé l’été dernier au PSG afin de franchir un palier dans sa carrière. Mais après des débuts difficiles dans la capitale, l’international Français a été relégué au rôle de remplaçant sous les ordres de Luis Enrique. Son concurrent direct au poste, Matvey Safonov, a quant à lui pris de l’ampleur et désormais, difficile d’imaginer le Russe sortir du onze titulaire selon le journaliste Grégory Schneider.
« Le problème, c’est qu’il a pris le dessus sur Chevalier »
« Safonov titulaire dans les buts face au Bayern Munich ? Oui, tous les jours, puisque le problème, c’est qu’il a pris le dessus sur Chevalier. Il a verrouillé sa place de titulaire lors de la série contre Flamengo. À partir de là, on ne peut plus le sortir. Pas par rapport à nous, médias, Luis Enrique s’en moque, et il a raison mais par rapport à son vestiaire », a ainsi affirmé le journaliste de Libération dans des propos relayés par Média Foot.
« On ne peut plus le sortir »
« On ne peut pas promouvoir une forme de méritocratie en écartant, à ce moment-là, Matveï Safonov, qui fait ses matchs, qui a été plutôt bon contre Chelsea. On ne peut plus le sortir. Il ne faut pas mésestimer le regard des joueurs sur Luis Enrique : l’air de rien, il vit aussi sous leur regard. Cette idée qu’il serait tout-puissant, qu’il fait ce qu’il veut, ne correspond pas à la réalité. Donc il ne peut plus sortir Safonov ! », conclut Grégory Schneider. Lucas Chevalier va donc devoir prendre son mal en patience.