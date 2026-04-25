«Je l’ai senti en pression» : Benzema tendu lors d’une rencontre spéciale avec Zidane

Élu Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema avait reçu son précieux trophée des mains de la légende Zinédine Zidane. Mais en vérité, ce n’est pas la première fois que « Zizou » accompagnait « KB9 » lors d’une remise de trophée individuel. Le rappeur Rohff, proche de l’attaquant de 38 ans, a d’ailleurs raconté une anecdote à ce sujet.
Jeudi soir, une diffusion en live sur Instagram a fait parler d’elle. Se connaissant depuis bientôt 20 ans, Karim Benzema et le rappeur Rohff étaient ensemble sur le réseau social et ont pu aborder de nombreux sujets. Mais alors que certains internautes ont pointé du doigt certains comportements « malaisants » du rappeur, ce dernier a répondu sèchement sur X ce samedi. Rohff en a également profité pour glisser une surprenante anecdote concernant Karim Benzema et Zinédine Zidane.
« Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme »
« Première prise d’otage 2008 ? Lol On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme. On était tous fier de lui », a ainsi révélé Rohff avant de poursuivre.
Rohff répond à ses détracteurs
« Les haters de ce réseau étaient à ce moment là des petits enfants en bas âge ou peut être pas encore né mais refusent d’accepter les faits comme si c’était un truc de ouf. Les manipulateurs complexés des réseaux tentent d’inverser les rôles par des propagandes mensongères, des affabulations répétés sur des années jusqu’à laver les cerveaux des plus naïfs profitant de leur ignorance et de leurs méconnaissances de l’histoire. Facile de manipuler des gamins de 13/14 ans », conclut le rappeur, visiblement très remonté par certains internautes qui se sont moqués de lui en ligne...