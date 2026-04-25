«Je l’ai senti en pression» : Benzema tendu lors d’une rencontre spéciale avec Zidane

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema avait reçu son précieux trophée des mains de la légende Zinédine Zidane. Mais en vérité, ce n’est pas la première fois que « Zizou » accompagnait « KB9 » lors d’une remise de trophée individuel. Le rappeur Rohff, proche de l’attaquant de 38 ans, a d’ailleurs raconté une anecdote à ce sujet.

Jeudi soir, une diffusion en live sur Instagram a fait parler d’elle. Se connaissant depuis bientôt 20 ans, Karim Benzema et le rappeur Rohff étaient ensemble sur le réseau social et ont pu aborder de nombreux sujets. Mais alors que certains internautes ont pointé du doigt certains comportements « malaisants » du rappeur, ce dernier a répondu sèchement sur X ce samedi. Rohff en a également profité pour glisser une surprenante anecdote concernant Karim Benzema et Zinédine Zidane.

Première prise d’otage 2008 ? Lol

On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous !



Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai… https://t.co/9gl2DRP8pw — ROHFF (@rohff) April 25, 2026

« Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme » « Première prise d’otage 2008 ? Lol On ne force rien. La lumière vient à nous. Le soleil brille pour tous ! Pour l’anecdote Karim m’a pris la main pour que j’monte avec lui pour la remise de son premier Trophée UNFP au côté de Zidane j’ai refusé car c’était son moment et j’ai bien fait. Je l’ai senti en pression mais il a géré comme un homme. On était tous fier de lui », a ainsi révélé Rohff avant de poursuivre.