«Il dit n’importe quoi» : La phrase de Benzema qui fait craquer Vincent Moscato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema était en live avec le rappeur Rohff. Au cours de la diffusion, l’attaquant français de 38 ans a ouvert la porte à un potentiel retour en équipe de France. Ce vendredi, Vincent Moscato n’a pas hésité à critiquer cette sortie du joueur évoluant actuellement à Al-Hilal en Arabie Saoudite.

Transféré il y a quelques mois du côté d’Al-Hilal, Karim Benzema continue de se régaler sur les pelouses d’Arabie Saoudite. Trois ans après son départ du Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 continue de performer sur les pelouses saoudiennes, et ne manque pas d’ambition, notamment sur le plan international. Ce jeudi soir, Benzema était en live avec son ami Rohff sur le réseau social Instagram. Au cours de la diffusion avec le rappeur, l’attaquant formé à l’OL a évoqué un possible retour en équipe de France.

Ça fait 2h il veut plus le laisser partir pic.twitter.com/ZBUgqJXK2a — 🏴‍☠️ (@The_____Shape) April 23, 2026

Benzema aimerait retrouver l’équipe de France « Si je continue à performer et à être en forme, on ne sait jamais. S’il y a une place. En tout cas je fais tout pour garder la forme », a ainsi confié Karim Benzema, alors que d’ici quelques mois, Zinédine Zidane devrait sauf énorme surprise remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Mais pour certains observateurs comme l’ancien rugbyman Vincent Moscato, cette nouvelle sortie de Karim Benzema sur l’équipe de France est clairement trop ambitieuse, et le chroniqueur de RMC n’a pas mâché ses mots à ce sujet.