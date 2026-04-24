«Il dit n’importe quoi» : La phrase de Benzema qui fait craquer Vincent Moscato !

Ce jeudi soir, le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema était en live avec le rappeur Rohff. Au cours de la diffusion, l’attaquant français de 38 ans a ouvert la porte à un potentiel retour en équipe de France. Ce vendredi, Vincent Moscato n’a pas hésité à critiquer cette sortie du joueur évoluant actuellement à Al-Hilal en Arabie Saoudite.
Transféré il y a quelques mois du côté d’Al-Hilal, Karim Benzema continue de se régaler sur les pelouses d’Arabie Saoudite. Trois ans après son départ du Real Madrid, le Ballon d’Or 2022 continue de performer sur les pelouses saoudiennes, et ne manque pas d’ambition, notamment sur le plan international. Ce jeudi soir, Benzema était en live avec son ami Rohff sur le réseau social Instagram. Au cours de la diffusion avec le rappeur, l’attaquant formé à l’OL a évoqué un possible retour en équipe de France.
Benzema aimerait retrouver l’équipe de France
« Si je continue à performer et à être en forme, on ne sait jamais. S’il y a une place. En tout cas je fais tout pour garder la forme », a ainsi confié Karim Benzema, alors que d’ici quelques mois, Zinédine Zidane devrait sauf énorme surprise remplacer Didier Deschamps à la tête des Bleus. Mais pour certains observateurs comme l’ancien rugbyman Vincent Moscato, cette nouvelle sortie de Karim Benzema sur l’équipe de France est clairement trop ambitieuse, et le chroniqueur de RMC n’a pas mâché ses mots à ce sujet.
« Il sait que personne ne l'appellera »
« Il dit n'importe quoi. Il sait que personne ne l'appellera. Il entretient et fait parler tout le monde autour. Il dit n’importe quoi. C’est passionnant cette interview, on en raffole. (…) Il pourrait dire en toute humilité qu'il arrête à près de quarante ans. Faut arrêter. Il a toujours été comme ça, il entretient le truc. Bah non, ce n’est pas Ronaldo », a ainsi confié Vincent Moscato dans son émission sur RMC.