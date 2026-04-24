Karim Benzema valide totalement le projet anti-stars du PSG : «C’est pour ça qu’ils sont forts»

Karim Benzema a rencontré le PSG à plusieurs reprises en Ligue des champions pendant ses années madrilènes. L'ancien numéro 9 du Real Madrid a par ailleurs vécu l'une des remontées les plus folles du club merengue face au Paris Saint-Germain en 2022. L'équipe a depuis bien changé au point où elle est devenue un véritable rouleau compresseur.
La Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. En 2025, le PSG a su conquérir l'Europe et le monde grâce à ses succès face à l'Inter (5-0), Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) ainsi que Flamengo (1-1 puis 2-1 pendant la séance de tirs au but). Du point de vue de Karim Benzema, Ballon d'or 2022 et vainqueur de cinq Ligues des champions avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain domine les débats grâce à son collectif. Que ce soit les titulaires ou les remplaçants, tous apportent de manière concrète leur pierre à l'édifice.
«Les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines ou pas ?»
Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal qui a croisé la route du PSG à plusieurs reprises lorsqu'il évoluait en Europe s'est montré dithyrambique sur le groupe de Luis Enrique. « Le PSG, ce qui est bien, tu mets une équipe titulaire, ça joue, ça joue… L’entraîneur, il fait un changement à la 60e, à la 70e, et les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines ou pas ? Chacun, il sait ce qu’il doit faire, il sait ce qu’il doit apporter. Le titulaire, il sait ce qu’il doit faire, le remplaçant, il sait ce qu’il doit faire, ce n’est pas le gars remplaçant qui boude ».
«Ca presse, ça attaque ça défend. Le plus connu au PSG, c’est Luis Enrique, mais c’est une vraie équipe Paris. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble»
Pendant son live Instagram avec le rappeur Rohff, le Ballon d'or 2022 n'a dissimulé son admiration devant le travail effectué par chaque individu au PSG pour le bien du collectif, rendant cette équipe et ses joueurs trop « forts », tout simplement. « Et à Madrid, c’est compliqué parce que ça ne joue pas en équipe "moi je vais briller, pas de problème, mais sans toi je ne peux pas briller ". Le PSG ce n’est pas une équipe de stars, à part Dembélé, le Ballon d’Or. Mais laisse tomber, ça presse, ça attaque ça défend. Le plus connu au PSG, c’est Luis Enrique, mais c’est une vraie équipe Paris. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble, et les remplaçants, ils carburent pareil. C’est pour ça qu’ils sont forts ».