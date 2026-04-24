Karim Benzema valide totalement le projet anti-stars du PSG : «C’est pour ça qu’ils sont forts»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Karim Benzema a rencontré le PSG à plusieurs reprises en Ligue des champions pendant ses années madrilènes. L'ancien numéro 9 du Real Madrid a par ailleurs vécu l'une des remontées les plus folles du club merengue face au Paris Saint-Germain en 2022. L'équipe a depuis bien changé au point où elle est devenue un véritable rouleau compresseur.

La Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. En 2025, le PSG a su conquérir l'Europe et le monde grâce à ses succès face à l'Inter (5-0), Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) ainsi que Flamengo (1-1 puis 2-1 pendant la séance de tirs au but). Du point de vue de Karim Benzema, Ballon d'or 2022 et vainqueur de cinq Ligues des champions avec le Real Madrid, le Paris Saint-Germain domine les débats grâce à son collectif. Que ce soit les titulaires ou les remplaçants, tous apportent de manière concrète leur pierre à l'édifice.

❤️💙🎙️🇫🇷 Benzema : «Le PSG, ce qui est bien, tu mets une équipe titulaire, ça joue, ça joue… L’entraîneur, il fait un changement à la 60e, à la 70e, et le mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines… pic.twitter.com/2dz8gsp6xW — Paris No Limit (@Xparisnolimit) April 23, 2026

«Les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines ou pas ?» Karim Benzema, attaquant d'Al-Hilal qui a croisé la route du PSG à plusieurs reprises lorsqu'il évoluait en Europe s'est montré dithyrambique sur le groupe de Luis Enrique. « Le PSG, ce qui est bien, tu mets une équipe titulaire, ça joue, ça joue… L’entraîneur, il fait un changement à la 60e, à la 70e, et les mecs qui rentrent, ils t’apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c’est, soi-disant, les remplaçants, tu imagines ou pas ? Chacun, il sait ce qu’il doit faire, il sait ce qu’il doit apporter. Le titulaire, il sait ce qu’il doit faire, le remplaçant, il sait ce qu’il doit faire, ce n’est pas le gars remplaçant qui boude ».