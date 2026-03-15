Jérôme Rothen raconte des «conneries» sur RMC, le clash est lancé...

Depuis plusieurs années, Jérôme Rothen réagit quotidiennement sur les ondes de RMC par l'intermédiaire de son émission Rothen s'enflamme. Ces derniers jours, dans la foulée de la nomination d'un nouvel entraîneur en Ligue 1 qu'il a connu il y a plus de 20 ans pendant sa carrière de joueur a récolté une critique sèche de sa part. La réponse est tombée.
Cette semaine, le FC Nantes a opéré un nouveau changement d'entraîneur. Ce qui devient une malheureuse habitude qui en dit long sur la traversée du désert sportive du club nantais. Ahmed Kantari a été remercié et remplacé par un coach à la longévité importante dans le métier étant dans le circuit depuis plusieurs décennies.
«Il y a 20 ans déjà, il était dépassé»
C'est cette ancienneté en question qui a interpellé l'un de ses anciens joueurs. Jérôme Rothen a côtoyé Vahid Halilhodžić l'espace d'une saison au PSG en 2004/2005. Une collaboration qui est restée dans la mémoire de la tête de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, mais pas pour les bonnes raisons. L'ex-milieu latéral du Paris Saint-Germain a lâché la punchline suivante sur l'entraîneur bosnien qui n'était pas positive. « Il y a 20 ans déjà, il était dépassé. Donc j'imagine que 20 ans après à 73 ans, il va être largué ».
«Humainement, intellectuellement, c'est tellement bas, je ne vais pas répondre à ça»
Cette sortie de Jérôme Rothen sur la fréquence de la radio n'est pas restée sans réponse. En conférence de presse, Vahid Halilhodzic n'a pas souhaité rentrer dans la polémique, mais a gentiment recalé son ancien joueur de la manière suivante. « Humainement, intellectuellement, c'est tellement bas, je ne vais pas répondre à ça. A mon âge, je ne peux pas m'abaisser à ça, non. Je suis encore vivant et le bienvenu partout. Il y a des gens qui racontent des conneries. Je suis étonné que des gens puissent écouter les conneries que certains racontent. C'est incroyable, il y a quelques années on disait que j'étais un guignol, mais je suis fier de mes résultats et de mon travail partout ». Le message est passé.