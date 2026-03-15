Jérôme Rothen raconte des «conneries» sur RMC, le clash est lancé...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis plusieurs années, Jérôme Rothen réagit quotidiennement sur les ondes de RMC par l'intermédiaire de son émission Rothen s'enflamme. Ces derniers jours, dans la foulée de la nomination d'un nouvel entraîneur en Ligue 1 qu'il a connu il y a plus de 20 ans pendant sa carrière de joueur a récolté une critique sèche de sa part. La réponse est tombée.

Cette semaine, le FC Nantes a opéré un nouveau changement d'entraîneur. Ce qui devient une malheureuse habitude qui en dit long sur la traversée du désert sportive du club nantais. Ahmed Kantari a été remercié et remplacé par un coach à la longévité importante dans le métier étant dans le circuit depuis plusieurs décennies.

🎙️ JR25 : "Il y a 20 ans déjà, il était dépassé. Donc j'imagine que 20 ans après, à 73 ans, il va être largué"



🗨️ Vahid : "Humainement et intellectuellement c'est tellement bas, je ne vais pas répondre. À mon âge, je ne peux pas m'abaisser à ça"



💥 La réponse cash de Vahid… pic.twitter.com/RwFiCBQ469 — RMC Sport (@RMCsport) March 13, 2026

«Il y a 20 ans déjà, il était dépassé» C'est cette ancienneté en question qui a interpellé l'un de ses anciens joueurs. Jérôme Rothen a côtoyé Vahid Halilhodžić l'espace d'une saison au PSG en 2004/2005. Une collaboration qui est restée dans la mémoire de la tête de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, mais pas pour les bonnes raisons. L'ex-milieu latéral du Paris Saint-Germain a lâché la punchline suivante sur l'entraîneur bosnien qui n'était pas positive. « Il y a 20 ans déjà, il était dépassé. Donc j'imagine que 20 ans après à 73 ans, il va être largué ».