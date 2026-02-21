La bagarre entre deux joueurs de l’OM : Il est ressorti de là «avec un coquard»

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Toutefois, il ne s'agissait pas du tout de la première bagarre entre joueurs marseillais. D'après Steeve Elana, deux autres pensionnaires de l'OM se sont donnés rendez-vous dans un bureau, et leur affrontement a laissé des traces.
Le 15 aout dernier, l'OM s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park (1-0). Une défaite qui a été difficile à avaler côté marseillais. A tel point qu'une bagarre a éclaté dans le vestiaire de Roberto De Zerbi. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Ce qui a couté cher aux deux joueurs, puisque la direction de l'OM a décidé de s'en débarrasser sur le champ. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne.
OM : Avant Rabiot et Rowe, une autre bagarre a éclaté
Avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, il y a déjà eu une autre bagarre entre joueurs de l'OM. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Steeve Elana à L'Equipe l'année dernière. Selon l'ancien gardien de l'OM (1999-2001), Cyrille Pouget et Fred Brando se sont donnés rendez-vous dans une pièce pour régler leurs comptes. Et ils n'y sont pas allés de main morte.
«On a entendu : "Pam, pam, pam... !"»
« La plus grosse dispute ? Celle qui m'a le plus marqué, c'est à l'OM. Je m'entraînais avec les pros (2000) et, dans un jeu réduit, Cyrille Pouget et Fred Brando ont commencé à se chauffer, alors qu'ils étaient dans la même équipe. Ils se sont donné rendez-vous au vestiaire. Je pensais qu'ils allaient discuter. Ils sont allés dans le bureau du doc et on a entendu : "Pam, pam, pam... !" L'un est sorti un avec un oeuf, l'autre avec un coquard », a raconté Steeve Elana, ex-pensionnaire du SM Caen et du LOSC.