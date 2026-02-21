La bagarre entre deux joueurs de l’OM : Il est ressorti de là «avec un coquard»

Amadou Diawara

Après la défaite de l'OM à Rennes, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Toutefois, il ne s'agissait pas du tout de la première bagarre entre joueurs marseillais. D'après Steeve Elana, deux autres pensionnaires de l'OM se sont donnés rendez-vous dans un bureau, et leur affrontement a laissé des traces.

Le 15 aout dernier, l'OM s'est incliné face au Stade Rennais au Roazhon Park (1-0). Une défaite qui a été difficile à avaler côté marseillais. A tel point qu'une bagarre a éclaté dans le vestiaire de Roberto De Zerbi. En effet, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Ce qui a couté cher aux deux joueurs, puisque la direction de l'OM a décidé de s'en débarrasser sur le champ. D'une part, Adrien Rabiot a signé à l'AC Milan. D'autre part, Jonathan Rowe a rejoint Bologne.

«A 600 000€ par mois» : L’OM victime de l’arnaque «de l’année» ? https://t.co/vdiwa0YhZZ — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

OM : Avant Rabiot et Rowe, une autre bagarre a éclaté Avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, il y a déjà eu une autre bagarre entre joueurs de l'OM. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Steeve Elana à L'Equipe l'année dernière. Selon l'ancien gardien de l'OM (1999-2001), Cyrille Pouget et Fred Brando se sont donnés rendez-vous dans une pièce pour régler leurs comptes. Et ils n'y sont pas allés de main morte.