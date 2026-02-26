Lewis Hamilton promet «un moment inoubliable» : Le message surprise !

Sa première saison chez Ferrari n’ayant pas été un franc succès, Lewis Hamilton est tourné vers 2026 avec optimisme. Le septuple champion du monde espère pouvoir enfin se battre pour les premières places avec la Scuderia. Le Britannique a d’ailleurs lâché un message inattendu sur les réseaux sociaux à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison.
En débarquant chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière en F1. Mais sa première saison au sein de l’écurie italienne n’a pas été un franc succès. Le Britannique est néanmoins tourné vers 2026 avec optimisme, surtout avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Le septuple champion du monde a d’ailleurs lancé un message inattendu sur son compte LinkedIn.
«Votre capacité à apprendre sera votre plus grand avantage»
« Il y a un an, j’ai entamé un nouveau chapitre avec la Scuderia Ferrari. C’était un pas énorme, et qui dit grand changement dit beaucoup d’apprentissage. Que vous changiez d’équipe en F1 ou que vous réorientiez votre propre carrière, votre capacité à apprendre sera votre plus grand avantage. Une transition dans cet environnement exige de développer et de redévelopper des compétences, comme la collaboration sous forte pression et l’adaptabilité, tout en assimilant rapidement de nouvelles aptitudes pour combler l’écart » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Restez curieux»
« À l’approche de l’ouverture de la saison en Australie, je réfléchis à la façon dont le paysage du ’travail’ évolue pour nous tous. La technologie et l’intelligence artificielle transforment nos industries. Cela peut aller très vite, mais c’est aussi une immense opportunité pour pérenniser notre manière de diriger et de créer. Le leadership peut dépendre de la rapidité avec laquelle vous vous adaptez aux changements et de votre volonté d’évoluer. C’est exactement ce que j’ai fait lors de ma première année. J’ai vu des opportunités d’apprendre et je les ai saisies. Mon conseil ? Restez curieux. Ne vous concentrez pas uniquement sur les chemins traditionnels. Investissez dans les compétences qui font de vous des êtres humains et dans les outils qui vous rendent plus rapides. Votre parcours vous appartient. À vous de le créer. Faisons de cette saison un moment inoubliable. Andiamo » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari, visiblement décidé à donner le meilleur de lui-même cette année.