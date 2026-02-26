Lewis Hamilton promet «un moment inoubliable» : Le message surprise !

Pierrick Levallet

Sa première saison chez Ferrari n’ayant pas été un franc succès, Lewis Hamilton est tourné vers 2026 avec optimisme. Le septuple champion du monde espère pouvoir enfin se battre pour les premières places avec la Scuderia. Le Britannique a d’ailleurs lâché un message inattendu sur les réseaux sociaux à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison.

En débarquant chez Ferrari, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière en F1. Mais sa première saison au sein de l’écurie italienne n’a pas été un franc succès. Le Britannique est néanmoins tourné vers 2026 avec optimisme, surtout avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur. Le septuple champion du monde a d’ailleurs lancé un message inattendu sur son compte LinkedIn.

Max Verstappen et Lewis Hamilton : «C’était pour la télévision», la nouvelle annonce qui va faire parler en F1 ! https://t.co/bfXR6LRA8h — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

«Votre capacité à apprendre sera votre plus grand avantage» « Il y a un an, j’ai entamé un nouveau chapitre avec la Scuderia Ferrari. C’était un pas énorme, et qui dit grand changement dit beaucoup d’apprentissage. Que vous changiez d’équipe en F1 ou que vous réorientiez votre propre carrière, votre capacité à apprendre sera votre plus grand avantage. Une transition dans cet environnement exige de développer et de redévelopper des compétences, comme la collaboration sous forte pression et l’adaptabilité, tout en assimilant rapidement de nouvelles aptitudes pour combler l’écart » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.