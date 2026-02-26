Habib Beye viré : Son vrai problème est annoncé par un journaliste (et c’est très inquiétant) !

Pierrick Levallet

Avant de débarquer à l’OM, Habib Beye a connu une aventure compliquée au Stade Rennais. Le coach de 48 ans a été démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Et depuis, les choses semblent aller beaucoup mieux au sein du club breton. Un journaliste s’est alors permis de pointer du doigt le réel problème du nouvel entraîneur marseillais, et il est plutôt inquiétant.

L’OM a confié une mission particulièrement délicate à Habib Beye. Successeur de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais, le coach de 48 ans doit essayer de sortir le club phocéen de la crise dans laquelle il est empêtré depuis quelques temps. Seulement, le technicien franco-sénégalais a connu une première expérience plutôt mitigée en Ligue 1 puisqu’il a été démis de ses fonctions au Stade Rennais. Et un journaliste s’est permis de pointer du doigt son réel problème.

«Le travail le plus compliqué, c'est...» : Habib Beye doit les appeler à l'aide à l'OM (et ça peut vous surprendre) https://t.co/TNLZR7Cboe — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

«Un peu d’humilité ne ferait pas de mal» « C’est vrai que j’ai été un peu effaré par le boulard d’Habib à Brest. C’est bien d’avoir confiance en soi, mais c’est bien aussi de faire preuve d’un peu plus d’humilité. Tu arrives à Marseille dans un moment où le club n’est pas bien, le challenge est beaucoup plus difficile que ce qu’il n’y paraît. Un peu d’humilité ne ferait pas de mal » a d’abord confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.