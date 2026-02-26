Quel champion du monde 2018 ferait le meilleur consultant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le titre de champions du monde acquis en 1998, plusieurs joueurs de cette équipe sont devenus consultants, et le sont toujours. Par conséquent, leurs successeurs de 2018 pourraient bien avoir les mêmes projets. Certains ont d'ailleurs déjà franchi le pas, mais lesquels pourraient exceller dans ce domaine ?

Les champions du monde 1998 ont accéléré la mode des anciens joueurs qui deviennent consultants. Plusieurs d'entre eux ont effectivement entamé une après-carrière dans les médias. Thierry Henry par le biais de Prime Video en France et surtout de CBS à l'étranger, Bixente Lizarazu sur TF1 ainsi que Christophe Dugarry (Canal+ puis RMC) sont surement les plus célèbres, mais Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Youri Djorkaeff ou encore Robert Pirès se sont également prêtés au jeu sur le plus ou moins long terme. Et ce sont désormais aux champions du monde 2018 de suivre l'exemple de leurs aînés.

🔴 𝗢𝗟𝗜𝗩𝗜𝗘𝗥 𝗚𝗜𝗥𝗢𝗨𝗗 🇫🇷 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗔𝗡𝗧 𝗦𝗨𝗥 𝗦𝗞𝗬 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟’𝗔𝗩𝗔𝗡𝗧-𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗡. 𝗨𝗧𝗗 - 𝗕𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗠𝗢𝗨𝗧𝗛 𝗗𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗜𝗥 ! 📺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ofwSPY0eA7 — Vibes Foot (@VibesFoot) December 14, 2025

Les champions du monde 2018 débarquent dans les médias En effet, ils sont désormais quelques uns de l'équipe championne du monde en Russie à être présents dans les médias. C'est le cas d'Adil Rami sur Ligue1+ ou encore Steve Mandanda, consultant lors des soirées européennes sur Canal+. Et depuis peu, Samuel Umtiti s'est ajouté à cette liste. L'ancien joueur de l'OL étant désormais présent au micro de RMC. Mais d'autres pourraient les suivre dans les prochaines années au moment de leur retraite. D'ailleurs, mardi soir dans Generation After, Paul Pogba a été interpellé. « Déjà avant Monaco, il n'y avait aucun club sérieux qui était sur Pogba. Et aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé, aucun DS (directeur sportif, NDLR) ne va aller le chercher. Il y a une place dans Génération After l'an prochain aux côtés de Sam' (Umtiti). On va discuter de foot ! », lançait ainsi Walid Acherchour, rappelant que le milieu de terrain de l'AS Monaco pourrait retrouver Samuel Umtiti sur RMC.