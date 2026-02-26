Quel champion du monde 2018 ferait le meilleur consultant ?

Après le titre de champions du monde acquis en 1998, plusieurs joueurs de cette équipe sont devenus consultants, et le sont toujours. Par conséquent, leurs successeurs de 2018 pourraient bien avoir les mêmes projets. Certains ont d'ailleurs déjà franchi le pas, mais lesquels pourraient exceller dans ce domaine ?
Les champions du monde 1998 ont accéléré la mode des anciens joueurs qui deviennent consultants. Plusieurs d'entre eux ont effectivement entamé une après-carrière dans les médias. Thierry Henry par le biais de Prime Video en France et surtout de CBS à l'étranger, Bixente Lizarazu sur TF1 ainsi que Christophe Dugarry (Canal+ puis RMC) sont surement les plus célèbres, mais Emmanuel Petit, Lionel Charbonnier, Youri Djorkaeff ou encore Robert Pirès se sont également prêtés au jeu sur le plus ou moins long terme. Et ce sont désormais aux champions du monde 2018 de suivre l'exemple de leurs aînés.
Les champions du monde 2018 débarquent dans les médias
En effet, ils sont désormais quelques uns de l'équipe championne du monde en Russie à être présents dans les médias. C'est le cas d'Adil Rami sur Ligue1+ ou encore Steve Mandanda, consultant lors des soirées européennes sur Canal+. Et depuis peu, Samuel Umtiti s'est ajouté à cette liste. L'ancien joueur de l'OL étant désormais présent au micro de RMC. Mais d'autres pourraient les suivre dans les prochaines années au moment de leur retraite. D'ailleurs, mardi soir dans Generation After, Paul Pogba a été interpellé. « Déjà avant Monaco, il n'y avait aucun club sérieux qui était sur Pogba. Et aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé, aucun DS (directeur sportif, NDLR) ne va aller le chercher. Il y a une place dans Génération After l'an prochain aux côtés de Sam' (Umtiti). On va discuter de foot ! », lançait ainsi Walid Acherchour, rappelant que le milieu de terrain de l'AS Monaco pourrait retrouver Samuel Umtiti sur RMC.
Qui sera le prochain ?
Parmi les autres champions du monde 2018, il n'y a pas que Paul Pogba qui se rapproche de la retraite. C'est également le cas d'Olivier Giroud. L'attaquant du LOSC, qui a connu une expérience de consultant sur Sky Sports, reconnaissait d'ailleurs en octobre dernier qu'une reconversion dans les médias pourrait lui plaire. « Peut-être un peu de télé en tant que consultant au début, pour rester dans le circuit. J'avais été sollicité par une chaîne anglaise pour la Coupe du monde 2022, quand je n'étais plus sélectionné. Mais je leur ai dit : "Attendez, j'espère quand même la jouer. (Rires.)" Là, des médias français m'ont sollicité pour 2026 », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE. Retraités, Blaise Matuidi ou encore Raphaël Varane pourraient également être convoités.
Selon vous, quel champion du monde 2018 réussirait dans les médias ?