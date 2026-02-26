Un attaquant raconte son transfert : Il dévoile le nom de l'homme qui l'a convaincu de dire non à l'OM !

Comme le PSG, l’OM fait partie des plus grands clubs de France et cela attire. Certains joueurs rêvent donc de signer à Marseille, mais cela ne se fait pas toujours. Un attaquant a d’ailleurs révélé qu’il aurait pu rejoindre l’équipe du sud de la France, mais qu’il avait finalement décidé de voguer vers une autre destination à cause d’un homme.

Il a refusé l’OM pour le RC Lens

Parmi les clubs les plus populaires en France, on retrouve également le RC Lens. L’équipe du nord attire certains joueurs et parfois davantage que l’OM. Dans le podcast Histoires du Foot, l’attaquant Daniel Cousin a notamment révélé avoir snobé Marseille en 2004, lorsqu’il a quitté Le Mans. « J’avais beaucoup de clubs. Rennes, Strasbourg, Saint-Étienne… Il y avait quelques discussions aussi avec l’OM. Et en fait, moi, j’ai été très séduit par le premier qui m’a appelé et qui m’a déclaré sa flamme : c'était Gervais Martel. Et il me dit, la première chose : « C’est qui ton agent ? Mon agent, c’est Boisseau. Les frères Boisseau. Tu es sûr ? Je suis sûr, pourquoi ? Il y a plein d’agents, il y a plein de gens qui m’appellent pour toi. Donc du coup, voilà, j’ai dit oui, c’est les Boisseau, ça s’est fait comme ça. En plus il y avait Olivier Tomé, qui était déjà là-bas. Rod Fanni aussi, que j’avais connu à Martigues, qui était à Lens. Mon agent me parlait de West Ham, de Bolton, mais moi j’ai choisi Lens parce que c’est l’un des meilleurs clubs de France aussi, il faut le dire. »