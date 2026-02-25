Pierre Ménès l'annonce, un joueur de l'OM va rater la Coupe du monde !

Pierrick Levallet

L’OM traverse une véritable crise en ce moment. Le club phocéen ne parvient pas à sortir la tête de l’eau, et les résultats commencent à devenir inquiéter. Cela pourrait d’ailleurs finir par coûter cher à un joueur marseillais, qui pourrait manquer la Coupe du monde 2026 cet été si jamais il ne se ressaisit pas rapidement.

La crise n’en finit plus à l’OM. Depuis son élimination de la Ligue des champions, le club phocéen n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Et cela a fait des dégâts chez les Marseillais. Roberto De Zerbi a déjà été démis de ses fonctions et Medhi Benatia compte pour le moment claquer la porte à l’issue de la saison après être revenu sur sa démission. Les joueurs également sont impactés par la situation, et cela se ressent sur le terrain. Un élément olympien pourrait d’ailleurs finir par rater la Coupe du monde 2026 si jamais il ne ressaisit pas rapidement.

«La probabilité qu’il soit à la Coupe du monde est quasi nulle aujourd’hui» « Pavard est plus qu’en danger pour le Mondial. En l’état actuel, il n’a pas sa place en équipe de France que ce soit à droite ou dans l’axe. La probabilité qu’il soit à la Coupe du monde est quasi nulle aujourd’hui. Et c’est sûr que ce ne sont pas ses prestations actuelles qui relanceront le débat » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Arrivé à l’OM cet été, Benjamin Pavard était vu comme une recrue de poids pour renforcer la charnière centrale. Mais ses performances du moment jouent en sa défaveur.