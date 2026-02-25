«Je ne serais pas surpris qu'ils le vendent» : Le prochain transfert du PSG annoncé à la télévision ?

Depuis quelque temps, le PSG tente de prolonger le contrat de plusieurs joueurs. Si avec la majorité il n’y a pas de problème, cela est plus compliqué avec un élément. En effet, un Parisien ne serait pas d’accord pour signer un nouveau bail à n’importe quel prix et cela pourrait avoir de grosses conséquences. Le club de la capitale pourrait tout simplement décider de vendre l’intéressé.
Le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde et il compte bien les garder. Dernièrement, Le Parisien nous indiquait d’ailleurs que le club de la capitale avait prolongé le contrat de Joao Neves d’une année supplémentaire. Un nouveau bail assorti d’une belle revalorisation salariale pour le Portugais qui, en seulement un an, est devenu un joueur très important pour Luis Enrique.
Ça coince pour une prolongation de contrat…
Outre Joao Neves, le PSG aurait également trouvé un accord pour la prolongation de Willian Pacho et celle de Fabian Ruiz. Le club de la capitale tente de boucler d’autres dossiers, dont celui de Senny Mayulu. Le milieu offensif a reçu une offre de sa direction, mais pour le moment il ne l’a pas acceptée car elle ne répondrait pas à ses exigences d’un point de vue salarial.
« Je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende »
Pour le moment Senny Mayulu n’a donc pas prolongé au PSG et nul ne sait s’il finira par le faire. Selon Benoît Trémoulinas, qui s’est exprimé dans L’Équipe de Greg, le club de la capitale pourrait être tenté de prendre une décision radicale dans ce dossier. « On ne connaît pas les chiffres mais on imagine qu’au Paris Saint-Germain, Mayulu, avec ce qu’il a fait, il y a quand même une belle proposition. Quand je vois qu’ils ne sont pas tombés d’accord sur l’aspect financier, ça tique un petit peu. Clairement, je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende cet été parce qu’ils savent que derrière il y a d’autres jeunes qui vont arriver. Je ne serais pas surpris que s’ils ne trouvent pas de compromis… À chaque fois on se posait des questions et on était déçus que les Titis parisiens ne jouent pas. Là, il a joué, il a marqué des buts. S’il n’y a pas de compromis, ils le vendront. »