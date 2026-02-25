«Je ne serais pas surpris qu'ils le vendent» : Le prochain transfert du PSG annoncé à la télévision ?

Alexis Brunet

Depuis quelque temps, le PSG tente de prolonger le contrat de plusieurs joueurs. Si avec la majorité il n’y a pas de problème, cela est plus compliqué avec un élément. En effet, un Parisien ne serait pas d’accord pour signer un nouveau bail à n’importe quel prix et cela pourrait avoir de grosses conséquences. Le club de la capitale pourrait tout simplement décider de vendre l’intéressé.

Le PSG possède certains des meilleurs joueurs du monde et il compte bien les garder. Dernièrement, Le Parisien nous indiquait d’ailleurs que le club de la capitale avait prolongé le contrat de Joao Neves d’une année supplémentaire. Un nouveau bail assorti d’une belle revalorisation salariale pour le Portugais qui, en seulement un an, est devenu un joueur très important pour Luis Enrique.

Academy graduate scoring for his club in a #UCLfinal 💫



A dream come true for Senny Mayulu ❤️💙 pic.twitter.com/hcRSgurws0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 5, 2025

Ça coince pour une prolongation de contrat… Outre Joao Neves, le PSG aurait également trouvé un accord pour la prolongation de Willian Pacho et celle de Fabian Ruiz. Le club de la capitale tente de boucler d’autres dossiers, dont celui de Senny Mayulu. Le milieu offensif a reçu une offre de sa direction, mais pour le moment il ne l’a pas acceptée car elle ne répondrait pas à ses exigences d’un point de vue salarial.