Un nouveau crack brésilien au PSG ? La photo qui trahit le secret !

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le PSG a l’habitude de recruter des joueurs brésiliens et cela pourrait prochainement se confirmer. En effet, Luis Campos aurait flashé sur un jeune défenseur central auriverde et une photo qui circule sur les réseaux sociaux le montre d’ailleurs au Campus PSG, là où il serait en train de passer un essai.

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a réalisé un joli coup. Alors qu’il n’avait pas vraiment prévu de recruter, le club de la capitale a sauté sur l’occasion pour faire signer Dro Fernandez. Ce dernier évoluait jusqu’alors au FC Barcelone, mais il souhaitait s’en aller pour avoir davantage de temps de jeu. Les dirigeants parisiens n’ont eu qu’à payer environ 8M€ pour le faire venir et lui faire signer un contrat jusqu’au 30 juin 2030.

🔴🔵 Pisté par Luis Campos, le jeune défenseur brésilien Bruno Aquiles 🇧🇷 (2010) est actuellement à l'essai au centre de formation du PSG.



February 25, 2026

Le PSG pourrait bien recruter un nouveau crack brésilien Sous l’impulsion de Luis Enrique et de Luis Campos, le PSG fait de plus en plus confiance aux jeunes joueurs. Prochainement, un autre crack pourrait poser ses valises à Paris, car comme le révèle le compte X GnclvsScout, le club de la capitale aurait mis à l’essai Bruno Aquiles, un défenseur central brésilien de 15 ans. Ce dernier fait partie des éléments les plus prometteurs à son poste et il s’est notamment mis en valeur lors de la récente Coupe de São Paulo de football junior. Toutefois, s’il vient à signer chez le champion de France, cela serait d’abord pour évoluer avec les U17 ou U19.