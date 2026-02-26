Femmes et soirées : Ces problèmes à connaitre avant de signer à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A chaque mercato, ce sont plusieurs joueurs qui signent à l'OM pour venir renforcer l'effectif olympien. Mais voilà qu'en débarquant à Marseille, ces recrues en question découvrent un environnement loin d'être comme les autres. Ainsi, venir à l'OM s'accompagnerait de certains problèmes exposés par un ancien Marseillais déjà passé par là.

On le sait, l'OM n'est pas un club comme les autres. Si joueur pour la formation olympienne est une chance, cela s'accompagne aussi de certains désagréments. En effet, à Marseille, il faudrait faire avec une énorme pression sur les épaules, la moindre erreur pouvant vous coûter très cher. De plus, à cela, il faut également différentes tentations qui peuvent mettre à mal votre aventure sous le maillot de l'OM.

« A l’OM, c’est la polémique, c’est des problèmes de femmes, les soirées, les sorties » Jacques Faty a d'ailleurs connu cela du côté de Marseille. En 2007, celui qui était défenseur central quitte le Stade Rennais pour rejoindre l'OM. Ayant ensuite signé à Sochaux en 2008, Faty avait alors découvert un univers aux antipodes de celui qu'il avait trouvé sur la Canebière. En effet, invité du podcast Arena en 2024, Faty racontait : « T’arrives à Sochaux, tu perds la chaleur, tu perds le sud de la France, mais tu gagnes au niveau de l’environnement. Là-bas, Sochaux, c’est familial. C’est vraiment club famille. A l’OM, c’est la polémique, c’est des problèmes de femmes, les soirées, les sorties… A Marseille, le star système il est grave là-bas. Marseille, c’est quelque chose. Et quand j’arrive à Sochaux, c’est différent. C’est familial, viens boire un thé… C’est beaucoup plus humble, on travaille dans la bonne humeur. J’ai passé 3 années formidables ».