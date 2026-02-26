Femmes et soirées : Ces problèmes à connaitre avant de signer à l'OM !

A chaque mercato, ce sont plusieurs joueurs qui signent à l'OM pour venir renforcer l'effectif olympien. Mais voilà qu'en débarquant à Marseille, ces recrues en question découvrent un environnement loin d'être comme les autres. Ainsi, venir à l'OM s'accompagnerait de certains problèmes exposés par un ancien Marseillais déjà passé par là.
On le sait, l'OM n'est pas un club comme les autres. Si joueur pour la formation olympienne est une chance, cela s'accompagne aussi de certains désagréments. En effet, à Marseille, il faudrait faire avec une énorme pression sur les épaules, la moindre erreur pouvant vous coûter très cher. De plus, à cela, il faut également différentes tentations qui peuvent mettre à mal votre aventure sous le maillot de l'OM.
« A l’OM, c’est la polémique, c’est des problèmes de femmes, les soirées, les sorties »
Jacques Faty a d'ailleurs connu cela du côté de Marseille. En 2007, celui qui était défenseur central quitte le Stade Rennais pour rejoindre l'OM. Ayant ensuite signé à Sochaux en 2008, Faty avait alors découvert un univers aux antipodes de celui qu'il avait trouvé sur la Canebière. En effet, invité du podcast Arena en 2024, Faty racontait : « T’arrives à Sochaux, tu perds la chaleur, tu perds le sud de la France, mais tu gagnes au niveau de l’environnement. Là-bas, Sochaux, c’est familial. C’est vraiment club famille. A l’OM, c’est la polémique, c’est des problèmes de femmes, les soirées, les sorties… A Marseille, le star système il est grave là-bas. Marseille, c’est quelque chose. Et quand j’arrive à Sochaux, c’est différent. C’est familial, viens boire un thé… C’est beaucoup plus humble, on travaille dans la bonne humeur. J’ai passé 3 années formidables ».
« Je pense que je suis un peu trop sorti, j’ai un peu trop fait d’extra-sportif »
Les sorties nocturnes, Jacques Faty en a fait l'amère expérience quand il était à l'OM. « Qu’est-ce que j’aurais pu faire de mieux à l’OM ? Travailler plus, éviter les mauvaises fréquentations. Marseille, c’est l’environnement. Je viens de Clairefontaine, l’environnement est idéal. J’arrive à Rennes, l’environnement est idyllique, c’est parfait. T’arrives à Marseille, ce n’est pas pareil. L’environnement marseillais, c’est l’enfer. Il faut gérer tout type de phénomène qui peut arriver vers toi et je pense qu’il ne faut pas trop sortir dès fois, il faut rester à la maison. Moi je pense que je suis un peu trop sorti, j’ai un peu trop fait d’extra-sportif. Et ça m’a desservi clairement, on ne va pas se mentir. Une fois que tu te tombes, c’est mort. C’est ce qui s’est passé pour moi. C’est une erreur qui m’a coûté ma saison, ce n’était pas sportif. Gerets était content de moi. J’étais emballé par le projet, mais c’est l’extrasportif qui a fait que je n’ai pas pu rester à Marseille. C’est l’environnement que je n’ai pas pu gérer », racontait-il pour NPG Football Podcast.