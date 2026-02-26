PSG-OM : Un joueur lance une accusation après son transfert, «ils veulent se faire de l'argent...»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que ce soit moins le cas désormais, dans le passé, plusieurs joueurs ont évolué à la fois au PSG et à l'OM. L'un d'eux est même passé directement de Marseille à Paris, mais il assure que ce n'était pas son choix et balance le nom des responsables de cette situation.

En l'an 2000, le PSG va mener un mercato très ambitieux avec en tête de gondole le grand retour de Nicolas Anelka, recruté 35M€ en provenance du Real Madrid, un record à l'époque. En plus de Frédéric Déhu, qui arrive du FC Barcelone, le PSG va également recruter deux joueurs de l'OM à savoir Peter Luccin et Stéphane Dalmat. Ce dernier arrive pour environ 10M€. Mais quelques années plus tard, il révèle que ce sont surtout ses agents qui en ont profité.

Quand t'as connu ce genre de choses ... pic.twitter.com/EKJ6NsOaaJ — Seb Paris in My Blood (@PSGinMyBlood_of) February 23, 2026

Dalmat revient sur son transfert de l'OM vers le PSG « Je n’ai pas fait de centre de formation, donc je n’ai pas été formaté. J’ai tout de suite été mis devant le fait accompli. J’ai eu beaucoup de transferts en l’espace de quatre ans. Quand tu changes souvent de club, tu n’as pas de stabilité, donc… Quand je suis parti de l’Inter, j’étais un peu dans le trou. J’ai enchainé d’autres clubs, Toulouse, Tottenham, Bordeaux… Je n’ai pas eu de continuité, et je n’ai pas eu l’entourage et les bonnes personnes à cette époque-là pour bien me conseiller et me dire de prendre mon temps, de ne pas aller trop vite, notamment quand j’étais à Lens. J’aurais aimé qu’on me dise "reste à Lens une deuxième saison pour confirmer", plutôt que de faire un grand transfert à Marseille. Mais après, qui refuse Marseille quand il a 19 ans… Marseille, c’était quelque chose », confiait-il en octobre dernier dans Generation After sur RMC avant de poursuivre au sujet de son départ de l'OM vers le PSG en 2000.