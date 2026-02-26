PSG-OM : Un joueur lance une accusation après son transfert, «ils veulent se faire de l'argent...»

Bien que ce soit moins le cas désormais, dans le passé, plusieurs joueurs ont évolué à la fois au PSG et à l'OM. L'un d'eux est même passé directement de Marseille à Paris, mais il assure que ce n'était pas son choix et balance le nom des responsables de cette situation.
En l'an 2000, le PSG va mener un mercato très ambitieux avec en tête de gondole le grand retour de Nicolas Anelka, recruté 35M€ en provenance du Real Madrid, un record à l'époque. En plus de Frédéric Déhu, qui arrive du FC Barcelone, le PSG va également recruter deux joueurs de l'OM à savoir Peter Luccin et Stéphane Dalmat. Ce dernier arrive pour environ 10M€. Mais quelques années plus tard, il révèle que ce sont surtout ses agents qui en ont profité.
Dalmat revient sur son transfert de l'OM vers le PSG
« Je n’ai pas fait de centre de formation, donc je n’ai pas été formaté. J’ai tout de suite été mis devant le fait accompli. J’ai eu beaucoup de transferts en l’espace de quatre ans. Quand tu changes souvent de club, tu n’as pas de stabilité, donc… Quand je suis parti de l’Inter, j’étais un peu dans le trou. J’ai enchainé d’autres clubs, Toulouse, Tottenham, Bordeaux… Je n’ai pas eu de continuité, et je n’ai pas eu l’entourage et les bonnes personnes à cette époque-là pour bien me conseiller et me dire de prendre mon temps, de ne pas aller trop vite, notamment quand j’étais à Lens. J’aurais aimé qu’on me dise "reste à Lens une deuxième saison pour confirmer", plutôt que de faire un grand transfert à Marseille. Mais après, qui refuse Marseille quand il a 19 ans… Marseille, c’était quelque chose », confiait-il en octobre dernier dans Generation After sur RMC avant de poursuivre au sujet de son départ de l'OM vers le PSG en 2000.
«Ce sont les agents, qui veulent se faire de l’argent sur les transferts»
« Ce sont les agents, qui veulent se faire de l’argent sur les transferts. Mes agents, à l’époque, entre le transfert de Châteauroux à Lens, de Lens à Marseille, Marseille à Paris, Paris à l’Inter, tout ce qu’ils ont ramassé… Il n’y en a pas un qui m’a dit que c’était mieux de faire autre chose, sur un plan de carrière… Que je me stabilise. C’est surtout Éric Di Meco et Jean-Philippe Durand, qui étaient directeurs sportifs à l’époque, qui me disent de partir. Ils trouvent un accord avec Tottenham et Newcastle. J’ai Éric Di Meco qui m’appelle, qui me dit qu’il y accord avec ces deux clubs. Je lui dis que c’était hors de question que je parte à l’étranger. C’était soit je reste à Marseille, soit on me trouve un autre club français, et il n’y en a pas cinquante : Monaco, Lyon, Paris… Le deal s’est fait pour 70 millions au PSG, alors que je voulais rester à Marseille », ajoutait Stéphane Dalmat.