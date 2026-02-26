«Je voulais partir» : Un joueur du PSG décide «d'appeler l'OM» pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On connait la rivalité entre le PSG et l'OM. Alors que celle-ci dure depuis des années maintenant, elle n'a pas empêché des joueurs de porter les maillots des clubs. Si jouer pour le PSG et l'OM était inenvisageable pour certains, pour d'autres, ça ne l'a donc pas été. Et voilà qu'il y en a même un qui a pris les choses en main pour signer à Marseille.

A l'été 2024, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde. Alors libre de s'engager où il voulait et courtisé par certains des plus grands clubs européens, le milieu de terrain avait choisi... l'OM. Alors que ce choix sportif a intrigué, il en a fait grincer des dents plus d'un. En effet, les supporters du PSG ont eu Rabiot dans leur viseur, criant à la trahison au moment de signer à Marseille. Une trahison qui ne devrait pas être la dernière et qui n'a pas été la première...

L'OM et rien d'autre ? En effet, avant Adrien Rabiot, d'autres sont passés d'un camp à un autre malgré la rivalité existante entre le PSG et l'OM. La liste est longue, on peut y retrouver plusieurs noms dont celui notamment de Lorik Cana. Formé au sein du club de la capitale, l'Albanais décidait de rejoindre Marseille en 2005. Une trahison aux yeux de nombreux supporters du PSG et à propos de laquelle, Cana expliquait en 2024 pour Colinterview : « En 2005, je n’avais pas envie de freiner dans ma montée et j’ai eu pour la première fois un sentiment d’un parcours que je pensais déjà avoir réglé avec le club, c’est d’être vu toujours comme le jeune du club. C’est le truc qui m’a fait dire il faut que j’aille quelque part d’autre pour sortir de ce cadre là. Le seul endroit que moi à ce moment là j’avais décidé de partir c’était le club, le seul club qui avait renommé, le club qui était le plus grand de France pour moi : l’Olympique de Marseille ».