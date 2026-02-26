«Je voulais partir» : Un joueur du PSG décide «d'appeler l'OM» pour son transfert

On connait la rivalité entre le PSG et l'OM. Alors que celle-ci dure depuis des années maintenant, elle n'a pas empêché des joueurs de porter les maillots des clubs. Si jouer pour le PSG et l'OM était inenvisageable pour certains, pour d'autres, ça ne l'a donc pas été. Et voilà qu'il y en a même un qui a pris les choses en main pour signer à Marseille.
A l'été 2024, Adrien Rabiot avait surpris tout le monde. Alors libre de s'engager où il voulait et courtisé par certains des plus grands clubs européens, le milieu de terrain avait choisi... l'OM. Alors que ce choix sportif a intrigué, il en a fait grincer des dents plus d'un. En effet, les supporters du PSG ont eu Rabiot dans leur viseur, criant à la trahison au moment de signer à Marseille. Une trahison qui ne devrait pas être la dernière et qui n'a pas été la première...
L'OM et rien d'autre ?
En effet, avant Adrien Rabiot, d'autres sont passés d'un camp à un autre malgré la rivalité existante entre le PSG et l'OM. La liste est longue, on peut y retrouver plusieurs noms dont celui notamment de Lorik Cana. Formé au sein du club de la capitale, l'Albanais décidait de rejoindre Marseille en 2005. Une trahison aux yeux de nombreux supporters du PSG et à propos de laquelle, Cana expliquait en 2024 pour Colinterview : « En 2005, je n’avais pas envie de freiner dans ma montée et j’ai eu pour la première fois un sentiment d’un parcours que je pensais déjà avoir réglé avec le club, c’est d’être vu toujours comme le jeune du club. C’est le truc qui m’a fait dire il faut que j’aille quelque part d’autre pour sortir de ce cadre là. Le seul endroit que moi à ce moment là j’avais décidé de partir c’était le club, le seul club qui avait renommé, le club qui était le plus grand de France pour moi : l’Olympique de Marseille ».
« Je voulais partir et ça a duré deux semaines »
Lorik Cana était déterminé à rejoindre l'OM, à tel point que c'est lui qui a contacté le club phocéen. « Mais jusqu’à l’été avant, je n’avais aucune touche avec l’OM, aucun désir de partir de Paris. Je me suis dit que ça va être trop petit pour moi. Pas Paris en tant que club, mon rôle dans l’équipe et dans le club. Depuis que je suis gamin, je suis devenu supporter de l’OM et quand tu grandis avec l’amour d’un club, tu ne peux jamais changer. Après quand j’étais à Paris, ça n’a jamais enlevé l’amour que j’avais pour Paris. C’est le club qui m’a permis de commencer, ça sera toujours mon club formateur. Je l’ai toujours démontré sur le terrain. Mais c’est moi qui a décidé, début août, d’appeler l’OM pour dire que j’avais envie de venir jouer pour l’OM. Ça s’est fait assez rapidement, pas toujours dans un climat très serein. Il n’y a jamais eu de gros problèmes, mais c’est sûr que Paris ne voulait pas me laisser. Moi je voulais partir et ça a duré deux semaines », précisait ensuite l'ancien du PSG.