Ousmane Dembélé a fait trembler Les Enfoirés : Ce scénario qui était redouté, «on risquait de ne pas le voir...»

Ce vendredi soir, sur TF1, comme chaque années, les téléspectateurs auront la possibilité d'assister au concert des Enfoirés, enregistré il y a quelques jours. Alors qu'on pourra retrouver les stars habituelles du show, voilà qu'on aura également aussi le droit à la présence d'Ousmane Dembélé. L'attaquant du PSG a répondu présent à l'invitation, même s'il y a eu quelques doutes quant à sa participation. Explications.

La saison dernière, le PSG a tout raflé sur son passage avec bien évidemment cette Ligue des Champions tant attendue par le Qatar. Leader offensif du club de la capitale, Ousmane Dembélé a lui été récompensé individuelle de ses performances, décrochant le Ballon d'Or. De quoi faire grimper la cote de popularité de l'international français en flèche auprès de ses compatriotes. Et c'est ainsi que cette nouvelle image de Dembélé a notamment été utilisée pour la bonne cause puisqu'il a participé au traditionnel concert des Enfoirés qui sera diffusé ce vendredi soir à 21h10 sur TF1.

« C'est une cause importante que je voulais soutenir » Si le concert des Enfoirés est donc diffusé ce vendredi 27 février, c'est le 17 janvier qu'il s'était déroulé et qu'il a été enregistré. Ousmane Dembélé était au rendez-vous, lui qui a « immédiatement donné son accord » comme il l'a expliqué à L'Equipe. « C'est une cause importante que je voulais soutenir », a poursuivi l'attaquant du PSG, qui avait rejoint la bande des Enfoirés l'esprit détendu. Mais voilà que ça aurait pu être complètement différent...