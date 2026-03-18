«Je suis très gêné», la «bombe» qui fait réagir Christophe Dugarry !

Pierrick Levallet

Réputé pour son franc-parler, Christophe Dugarry est devenu une voix importante dans le monde audiovisuel du football français. Le champion du monde 1998 est connu pour ses avis tranchés et ses prises de position claire. L’ancien attaquant passé par l’OM a d’ailleurs réagi à une « bombe » qui a secoué le football mondial ces dernières heures.

Depuis quelques années maintenant, Christophe Dugarry est une voix importante du monde audiovisuel du football français. Le champion du monde 1998 n’hésite notamment pas à donner son avis sur des sujets sensibles, comme la CAN 2025. Ces dernières heures, une décision a secoué le football africain, puisque le Sénégal a vu son titre lui être retiré pour le donner au Maroc avec une victoire par forfait. Et cela n’a pas manqué de faire réagir l’ancien attaquant passé par l’OM et le FC Barcelone.

Christophe Dugarry, la scène improbable dans les toilettes : «C’était un cadeau» https://t.co/DnmIq3WMLd — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«Le match aurait dû être arrêté» « Comment tu fêtes ce titre ? Tu dois être content, pas content ? Mérité, pas mérité ? Satisfait, pas satisfait ? Je comprends que la fédération marocaine ait porté réclamation. Ils estiment que le règlement n’a pas été respecté. Il faut qu’il y ait une décision rendue en commission d’appel. La frustration des Marocains, je peux l’entendre. Ils estiment avoir été lésés dans cette affaire. Si le règlement avait été respecté, le match aurait dû être arrêté et le Maroc aurait dû être sacré champion. Une fois que ça, c’est dit, les Marocains, tu leur envoies cette espèce de bombe, qu’est-ce que tu en fais ? Qu’est-ce que tu en fais de ce titre ? » a d’abord confié Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.