«Il est différent», l’entourage de Lucas Chevalier évoque la situation compliquée au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté en provenance du LOSC pour 40M€ l'été dernier, Lucas Chevalier était attendu comme le nouveau gardien numéro 1 du PSG pour les années à venir. Mais les performances de l'international français et la rude concurrence avec Matvey Safonov l'ont relégué au second plan depuis plusieurs mois. Malgré tout, l'entourage de Chevalier semble rester serein sur sa situation au PSG.

Luis Enrique et la direction du PSG ont opéré à un choix très fort l'été dernier en décidant de se séparer de Gianluigi Donnarumma et de recruter un nouveau gardien pour le remplacer. C'est ainsi que Lucas Chevalier (24 ans) a été recruté par le club de la capitale en provenance du LOSC, avec un transfert à 40M€ et un contrat qui court aujourd'hui jusqu'en 2030 au PSG. Mais problème : Chevalier n'a jamais réussi à prendre confiance en début de saison lorsqu'il était titulaire, et le gardien russe Matvey Safonov s'est finalement emparé de cette première place dans la hiérarchie de Luis Enrique.

«On est au-dessus de toutes les équipes sur ça» : Le message fort de Luis Enrique... aux supporters du PSG ! https://t.co/0k2hGJOMbq — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

« Il faut accepter la situation » Lucas Chevalier doit donc se contenter d'un rôle de doublure de luxe au PSG depuis maintenant plusieurs mois, mais son entourage fait le point à ce sujet dans les colonnes du Parisien et refuse de céder à la panique : « Lucas va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente. Il faut juste l’accepter et il le fait très bien. Son discours est positif. Mais une chose est sûre, il ne se sent pas à l’écart. Il est différent et il le vit très bien. C’est même nécessaire à son équilibre », indique le clan Chevalier sur son manque cruel de temps de jeu au PSG.