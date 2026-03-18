«Il est plus costaud que moi» : Le physique d’un joueur du PSG jalousé sur RMC ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Leader de Ligue 1 et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG n’est toutefois pas le même rouleau compresseur que la saison dernière. L’attitude de certains joueurs de Luis Enrique n’échappe d’ailleurs pas aux critiques. Un Parisien a notamment été pointé du doigt sur RMC. La faute à son physique ?

La saison dernière, le PSG a notamment remporté la Ligue des Champions. En finale, face à l'Inter Milan, le héros s’est nommé Désiré Doué, auteur notamment d’un doublé. Forcément, pour ce nouvel exercice, l’international français était très attendu, mais voilà que pour le moment, il ne répond pas forcément présent. Les performances de Doué déçoivent, au même titre que son attitude. Et ça lui vaut certaines critiques.

Le calvaire vécu par les adversaires du PSG, «c'est insupportable» https://t.co/DJn5Juyndv — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Moscato s’en prend à Doué C’est ainsi que sur RMC, Vincent Moscato a balancé sur Désiré Doué. « Je crois que c’est génération talent, génération fainéant. Tu es obligé de les flageller. Quand tu es irrégulier sur un terrain, que tu n’es pas concentré, c’est que tu n’es pas vaillant. Les mecs qui sont pétris de talent se reposent là-dessus. Surtout que lui il a eu la réussite, il a 20 ans, il est champion d’Europe, il marque 2 buts, c’est le héros avec Dembélé. C’est un peu le héros, la révélation, le mec arrive avec les lunettes de soleil, on dirait Michael Jackson, un boulard pas possible et donc il y a le contrecoup. Ne croyez pas ces histoires où le mec travaille plus que les autres, ce n’est pas vrai. Le travail, tu le vois sur le terrain, l’attaquant qui bosse, qui a du mental, il défend. Quand tu n’as pas ça, tu te prends quelque part pour quelqu’un d’autre », a-t-il dit sur le joueur du PSG.