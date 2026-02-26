PSG - Trois champions du Monde français proches de signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Bien avant d’être racheté par le Qatar, le PSG était déjà un club très attractif sur le marché des transferts. Et durant les années 90, trois joueurs sacrés champion du Monde avec l’équipe de France en 1998 semblent d’ailleurs passés tout proches de s’engager avec le PSG si l’on en croit ces révélations.

C’est un fait, le PSG a pris une toute autre dimension à partir de 2011, lorsque le Qatar a racheté le club avec des moyens financiers beaucoup plus conséquents et ayant permis de bâtir progressivement un effectif composé de stars. Mais dans son histoire, le club francilien a toujours été plus ou moins attractifs, et notamment pour des joueurs déjà cotés en équipe de France. Luis Fernandez, ancien entraîneur du PSG, révélait en 2021 dans une interview pour Paris Fans avoir été tout proche de faire venir trois champions du Monde de 1998 au Parc des Princes.

«Pas le niveau» pour être au PSG, un (célèbre) joueur décide de partir ! https://t.co/b5OsHQNgmQ — le10sport (@le10sport) February 25, 2026

Trezeguet à l’essai Fernandez évoque notamment le cas David Trezeguet, mis à l’essai par le PSG en juillet 1995 : « Mon principe était de ne pas m’occuper du recrutement. Mais quand j’observais des joueurs et qu’ils me plaisaient, je pouvais éventuellement en parler à la Direction afin de savoir si c’était jouable de les signer. Puis un jour, on m’amène Trézéguet, qui reste avec moi en stage pendant 15 jours. Il avait réalisé un stage énorme, exceptionnel. Aux entraînements, il mettait but sur but, il était toujours devant dans les exercices athlétiques. Mais son recrutement m’a été refusé, et il est ensuite parti à Monaco. Je trouvais que les conditions financières pour le signer étaient raisonnables, mais cela ne s’est pas fait », indique l’ancien entraîneur du PSG.