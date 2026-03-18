«On ne le verra plus» au PSG : Raymond Domenech confirme le malaise

Les choix faits par Luis Enrique ont souvent été critiqués, même s’ils ont conduit le Paris Saint-Germain vers les sommets. On dénombre pourtant beaucoup de victimes et il y a notamment un international français, qui ne semble plus du tout avoir sa place au sein de l’équipe parisienne.
Dernièrement, Luis Enrique est allé à l’encontre de l’histoire parisienne, qui a toujours vu des grands noms débarquer lors des périodes de mercato. Pas ou très peu de changements pour l’Espagnol, qui après la Ligue des Champions de la saison dernière a décidé de garder intact son effectif au PSG. Sauf à un poste assez particulier...
Le calvaire pour Chevalier ?
L’été dernier, Luis Enrique a en effet décidé de changer de gardien en poussant vers la sortie Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste. A sa place, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, dans le cadre d’un transfert autour des 50M€. Un pari osé, qui n’aura finalement pas marché ! L’ancien du LOSC a en effet peu à peu perdu sa place de titulaire au profit de Matveï Safonov et l’avenir au PSG s’annonce désormais assez sombre pour lui.
« On ne verra plus Lucas Chevalier, à moins que Safonov fasse 3 énormes bourdes »
La situation de Lucas Chevalier fait beaucoup parler, notamment sur le plateau de L’Equipe de Greg, où on ne voit pas vraiment comment sa situation pourrait changer. « Je vois mal à ce stade de la saison Luis Enrique changer de gardien » a expliqué Benoit Trémoulinas, suivi par Grégory Ascher, qui a déclaré : « On est d’accord, on ne verra plus Lucas Chevalier, à moins que Safonov fasse 3 énormes bourdes ». Et le constat de Raymond Domenech est même assez clair, puisqu’il a fait remarquer que le Français « n’a même pas la Coupe de France où il aurait pu jouer un peu. Là non, il n’y a aucune raison que Luis Enrique change ».