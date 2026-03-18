«On ne le verra plus» au PSG : Raymond Domenech confirme le malaise

Axel Cornic

Les choix faits par Luis Enrique ont souvent été critiqués, même s’ils ont conduit le Paris Saint-Germain vers les sommets. On dénombre pourtant beaucoup de victimes et il y a notamment un international français, qui ne semble plus du tout avoir sa place au sein de l’équipe parisienne.

Dernièrement, Luis Enrique est allé à l’encontre de l’histoire parisienne, qui a toujours vu des grands noms débarquer lors des périodes de mercato. Pas ou très peu de changements pour l’Espagnol, qui après la Ligue des Champions de la saison dernière a décidé de garder intact son effectif au PSG. Sauf à un poste assez particulier...

Mercato - PSG : Une recrue déjà annoncée pour cet été à cause de ce départ ? https://t.co/9x6GYQRLNL — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Le calvaire pour Chevalier ? L’été dernier, Luis Enrique a en effet décidé de changer de gardien en poussant vers la sortie Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste. A sa place, c’est Lucas Chevalier qui est arrivé, dans le cadre d’un transfert autour des 50M€. Un pari osé, qui n’aura finalement pas marché ! L’ancien du LOSC a en effet peu à peu perdu sa place de titulaire au profit de Matveï Safonov et l’avenir au PSG s’annonce désormais assez sombre pour lui.