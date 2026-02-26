«Il a insisté pour que ce soit diffusé» : L'interview qui a secoué l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant les propos quelque peu déplacés de Karim Benzema sur Olivier Giroud avec la comparaison entre une Formule 1 et le kart, un véritable clash avait éclaté entre un joueur de l'équipe de France et un ancien il y a plus de 10 ans de cela. Une interview avait été le déclencheur d'un réglement de comptes en direct sur TF1. Retour sur cet épisode assez inattendu...

L'équipe de France a traversé quelques périodes fastes au cours de son histoire avec notamment deux victoires à l'Euro et autant en Coupes du monde. Néanmoins, il y a eu des moments de creux et notamment le fiasco à Knysna pour le Mondial 2010 en Afrique du sud au cours duquel les hommes de Raymond Domenech ont refusé de s'entraîner un jour en signe de protestation à l'éviction de Nicolas Anelka décidé par la Fédération française de football. Patrice Evra était le capitaine des Bleus à ce moment-là et son image a forcément été écornée par ce moment de honte pour le football français. Quelques années plus tard, il réglait ses comptes avec un de ses prédécesseurs chez les Bleus. « Il y a Lizarazu. Je sais pas ce qu’il a contre moi. J’ai été élu deux fois meilleur arrière gauche du monde, quatre fois meilleur arrière gauche de la Premier League. Lui je sais même pas s’il a été élu meilleur arrière gauche du monde. Pour ma première sélection, ils m’ont tous serré la main à part lui. Thierry Henry lui avait dit : « Oh Liza, elle est là la relève ». Et il m’avait regardé en disant « Pourquoi ? On t’a dit que j’étais déjà à la retraite ? ».

«TF1 a été gentil de couper les passages les plus vulgaires» A l'automne 2013, Patrice Evra sortait la sulfateuse en interview pour Téléfoot. Sur le plateau de l'émission de TF1, Bixente Lizarazu n'avait pas tardé à lui répondre en soulignant un mensonge de sa part à ce sujet. « C’est incompréhensible, c’est consternant. En plus, il a insisté pour que cette interview soit diffusée. Et encore, TF1 a été gentil de couper les passages les plus vulgaires. Si on était dans une cour d’école, je lui dirais que pour cette fameuse première sélection, je n’étais pas là car j’avais arrêté ma carrière internationale mais que j’aurais aimé lui répondre ce que lui ai prétendument répondu ».