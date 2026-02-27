Luis Enrique «s'embrouille» avec Messi : La «gaffe» qui tourne mal...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au PSG, Luis Enrique est sur le point de boucler sa troisième saison. Soit le même laps de temps passé par l'amoureux du FC Barcelone sur le banc du Barça. Cependant, des frictions en plein entraînement avec Lionel Messi ont fuité dans la presse à cause d'une gaffe d'un membre du vestiaire de l'époque. Il raconte, sans détour, témoignage qui a engendré des remous à Barcelone.

Luis Enrique a son caractère et s'est déjà au fil de sa carrière d'entraîneur trouvé en désaccord avec plusieurs joueurs sous ses ordres. Il a semblé que ce fut le cas à la Roma avec Francesco Totti, une friction avec Ousmane Dembélé a eu lieu la saison dernière, mais ce n'est pas tout. Lorsqu'il fut entraîneur du FC Barcelone entre 2014 et 2017, Enrique s'est « embrouillé » avec la légende vivante du Barça en la personne de Lionel Messi.

«Luis Enrique et Messi se sont embrouillés, mais ça arrive dans tous les clubs» Membre du vestiaire du FC Barcelone depuis quelques mois seulement au moment des faits, Jérémy Mathieu a été témoin d'une brouille entre Luis Enrique et Lionel Messi à l'entraînement au cœur de sa première saison au Barça. Une information qui était arrivée aux oreilles d'un journaliste qui avait interrogé le défenseur français après un match qui, reconnaissant avoir été « naïf » à Safe Play, a assuré avoir gaffé. « Ma gaffe ? Après un match, je passe dans la zone mixte et un journaliste qui était pro Real Madrid me dit bonjour et me dit : « j'ai entendu ça...». Je lui réponds : « ouais, Luis Enrique et Messi se sont embrouillés, mais ça arrive dans tous les clubs ». Le soir-même, je rentre chez moi et vois tous les appels ».