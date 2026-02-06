Ça bouge au PSG : La presse italienne annonce déjà le gros coup de l’été 2026 !

Axel Cornic

Le mercato hivernal vient à peine de fermer ses portes, mais voilà que les premières rumeurs fusent déjà au sujet du prochain, qui n’ouvrira ses portes le 16 juin 2026. Un premier gros dossier pourrait bien se dessiner au Paris Saint-Germain, qui semble vouloir profiter de l’intérêt d’un club étranger pour Randal Kolo Muani, afin d’offrir une nouvelle grosse recrues à Luis Enrique.

Encore une fois, le mercato a été très calme du côté de Paris. A part la signature de Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone, les supporters du PSG n’ont rien eu à se mettre sous la dent. Mais la donne pourrait bien changer l’été prochain, puisque plusieurs pistes ambitieuses sont déjà annoncées.

« La Juve avait trouvé un accord avec le PSG cet hiver, mais… » Cela pourrait bien concerner Randal Kolo Muani, qui cet hiver déjà a failli dire adieu au PSG. Son ancien club de la Juventus, où il a passé six mois la saison dernière, aurait en effet trouvé un accord dans les derniers jours de janvier pour le récupérer, avant que Tottenham ne vienne plomber les négociations. « La Juve avait trouvé un accord avec le PSG cet hiver, mais c’est Tottenham qui n’a pas souhaité le libérer » a révélé Fabrizio Romano. « Il existe également déjà un accord avec le joueur, qui a une nouvelle fois pousser pour rejoindre Turin. Donc, si la Juve le souhaitera, elle pourra prendre Kolo Muani cet été ».