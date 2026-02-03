Le PSG a loupé le transfert d’un attaquant : «Il y avait un accord, mais...»

Axel Cornic

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est montré assez discret sur le marché des transferts avec une seule recrue en la personne de Dro Fernandez, jeune espoir de 18 ans arrivé en provenance du FC Barcelone. Mais les choses auraient pu être plus animées, notamment avec le transfert d’un attaquant français qui est finalement tombé à l’eau.

Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes ce lundi 2 février et si c’était la folie du côté de l’OM, la situation a été extrêmement calme dans l’autre grand club français. Le PSG n’a en effet enregistré qu’une toute petite recrue, ce qui vient confirmer le virage pris depuis l’arrivée de Luis Enrique, pas très fans des changements d’effectifs. Mais on aurait tout de même pu assister à un gros dans les tous derniers jours de janvier...

«Je voulais venir au Parc des Princes» : Un joueur rêvait du PSG, mais ses plans sont contrariés ! https://t.co/jGnyt2DF2P — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

Kolo Muani a bien failli repartir à la Juventus Car après avoir raté le coche l’été dernier, la Juventus semble être revenue à la charge pour Randal Kolo Muani cet hiver. Pour rappel, l’attaquant français avait été prêté aux Bianconeri en janvier 2025, mais était finalement revenu au PSG six mois plus tard, pour ensuite être à nouveau prêté à Tottenham lors du dernier mercato estival. Toujours très attaché au club turinois, il aurait bien aimé retrouver la Serie A, mais il est finalement resté en Premier League.