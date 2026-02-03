Le PSG a loupé le transfert d’un attaquant : «Il y avait un accord, mais...»

Comme l’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est montré assez discret sur le marché des transferts avec une seule recrue en la personne de Dro Fernandez, jeune espoir de 18 ans arrivé en provenance du FC Barcelone. Mais les choses auraient pu être plus animées, notamment avec le transfert d’un attaquant français qui est finalement tombé à l’eau.
Le mercato hivernal a officiellement fermé ses portes ce lundi 2 février et si c’était la folie du côté de l’OM, la situation a été extrêmement calme dans l’autre grand club français. Le PSG n’a en effet enregistré qu’une toute petite recrue, ce qui vient confirmer le virage pris depuis l’arrivée de Luis Enrique, pas très fans des changements d’effectifs. Mais on aurait tout de même pu assister à un gros dans les tous derniers jours de janvier...
Kolo Muani a bien failli repartir à la Juventus
Car après avoir raté le coche l’été dernier, la Juventus semble être revenue à la charge pour Randal Kolo Muani cet hiver. Pour rappel, l’attaquant français avait été prêté aux Bianconeri en janvier 2025, mais était finalement revenu au PSG six mois plus tard, pour ensuite être à nouveau prêté à Tottenham lors du dernier mercato estival. Toujours très attaché au club turinois, il aurait bien aimé retrouver la Serie A, mais il est finalement resté en Premier League.
« La Juve avait trouvé un accord avec le PSG cet hiver, mais c’est Tottenham qui n’a pas souhaité le libérer »
Dans la dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano a fait le point sur ce qui a pu se passer autour de Kolo Muani, au cours des derniers jours du mercato hivernal. « La Juve avait trouvé un accord avec le PSG cet hiver, mais c’est Tottenham qui n’a pas souhaité le libérer » a révélé le spécialiste du marché des transferts. « Il existe également déjà un accord avec le joueur, qui a une nouvelle fois pousser pour rejoindre Turin. Donc, si la Juve le souhaitera, elle pourra prendre Kolo Muani cet été ».