«Je n'en voulais pas» : Le transfert au PSG réalisé son son accord !

Aujourd'hui, bénéficiant de ses performances sportives, le PSG est un club attractif. Nombreux sont les joueurs à vouloir signer pour le club de la capitale afin notamment d'évoluer sous les ordres de Luis Enrique. On ne pouvait pas forcément en dire autant au début du projet du Qatar. Malgré sa puissance financière, le PSG peinait à convaincre sur le mercato.

En 2011, avec le rachat par le Qatar, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Le club de la capitale pouvait alors profiter de la puissance financière des Qataris pour s'offrir le joueur voulu. Mais encore fallait-il que la recrue ciblée souhaite venir à Paris. Malgré l'aspect financier, certains n'étaient clairement pas chaud à l'idée de signer au PSG il y a quelques années, mais voilà que la signature est parfois arrivée contre leur gré.

« Arriver à Paris était difficile... » C'est ce qui est arrivé à Zlatan Ibrahimovic. Recruté en 2012, le Suédois aura passé 4 saisons au PSG, contribuant alors à l'évolution du club de la capitale dans tous les secteurs. Mais voilà que cela aurait pu ne jamais se faire. En effet, Ibrahimovic ne voulait à l'époque tout simplement pas quitter le Milan AC pour rejoindre le PSG. « Arriver à Paris était difficile, je ne voulais pas quitter Milan, où j’étais heureux. Au début de l’été, j’ai dit à Galliani : "Promets-moi que tu ne me vendras pas" et il m’a répondu "D’accord" », a-t-il d'abord révélé pour la Gazzetta dello Sport.