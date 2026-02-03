Départ imminent pour De Zerbi à l’OM ? «Ça ne sent vraiment pas bon pour lui...»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Moins d’une semaine après avoir été éliminé de la Ligue des champions, avec cette humiliation sur la pelouse de Bruges (0-3), l’Olympique de Marseille retrouve pour la première fois le Vélodrome mardi soir avec ce huitième de finale de la Coupe de France contre Rennes. Un rendez-vous décisif pour la suite de la saison, mais peut-être aussi pour l’avenir de Roberto De Zerbi.

L’OM joue gros ce mardi soir, au Vélodrome. Une semaine après avoir sombré sur la pelouse de Bruges (0-3) en Ligue des champions, les joueurs de Roberto De Zerbi vont retrouver pour la première fois le public du Vélodrome à l’occasion d’un huitième de finale de Coupe de France importantissime contre le Stade Rennais, la quête d’un trophée étant devenue encore plus importante suite à cette élimination européenne qualifiée d’honteuse par le club. « Nos supporters méritent qu'on aille chercher ce trophée », annonçait Medhi Benatia après le cauchemar vécu en Belgique. Décisif pour la suite de la saison phocéenne, ce match pourrait-il l’être également pour l’avenir de Roberto De Zerbi ? Alors que des rumeurs de départ ont circulé après la défaite à Bruges, l’Italien avait assuré qu’il ne comptait pas aller voir ailleurs, mais l’OM pourrait-il céder sous la pression des supporters en changeant d'entraîneur en cas d’élimination ce mardi soir ? Deux chroniqueurs de L’Équipe du Soir en sont persuadés.

« Marseille ne pourrait pas le virer son entraîneur après un match contre Paris, donc ils le feront avant s’ils perdent contre Rennes » « C’en est trop, ces derniers temps la tension à Marseille est vraiment montée comme jamais. Ils essayent d’acheter des joueurs, d’en faire repartir, d’inventer des bagarres, mais je pense que ce n’est plus tenable, estimait Etienne Didot lundi soir, sur la chaîne L’Equipe. Je pense que De Zerbi n’arrive plus à tenir son groupe tout simplement, et l’atmosphère est vraiment trop horrible actuellement. Je pense que Marseille ne pourrait pas virer son entraîneur après un match contre Paris, ce serait trop délicat, donc ils le feront avant s’ils perdent contre Rennes ».