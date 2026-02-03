«Un cancer» détecté ? C'est le «choc» juste avant de signer au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant chaque transfert, il est de tradition que le joueur passe une visite médicale pour vérifier que tout va bien et rien n'empêche son transfert. Mais voilà que certaines fois, les examens ne se passent pas bien et font tomber à l'eau certaines opérations. Le PSG est déjà passé par là et par moment, il y a eu quelques frayeurs.

Parfois, un transfert peut se jouer à la visite médicale ! Au PSG, on avait pu voir cela en 2008 notamment. En effet, à l'occasion du mercato estival, le club de la capitale était sur le point de recruter un champion du monde 98 : Lilian Thuram. Mais voilà que la signature n'aura finalement jamais eu lieu en raison d'un problème cardiaque détecté à la visite médicale. Plus récemment, c'est un autre examen médical qui aurait pu mal tourner au PSG...

« Ils ont pensé à une tumeur » Et c'est Gabriel Moscardo qui a vécu une frayeur au moment de signer au PSG. Recruté en janvier 2024 en provenance des Corinthians, le milieu de terrain brésilien, actuellement prêté du côté de Braga, a ainsi révélé dans un entretien accordé à Terra : « Je n'avais jamais ressenti de douleur durant ma carrière. À mon arrivée au PSG, on m'a fait une IRM et on a détecté une zone anormale : une absence d'os. Quand les médecins l'ont vue, ils ont pensé à une tumeur. Ce fut un choc terrible pour nous ; ils pensaient même à un cancer. Mais, Dieu merci, ce n'était pas ça et j'ai pu continuer ma carrière ».