NBA : Un Français fait de l'ombre à Victor Wembanyama à la surprise générale, «c'est un vrai joueur» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnant depuis le début de la saison, Victor Wembanyama marche sur l'eau et permet aux Spurs d'envisager sereinement les playoffs. D'ailleurs, San Antonio s'est une nouvelle fois imposé dans la nuit de mardi à mercredi. Mais une fois n'est pas coutume, Wemby n'était pas le Français le plus en vue sur le parquet.

Difficile de faire parler de soit en NBA lorsque l'on est Français, pivot et qu'on ne s'appelle pas Victor Wembanyama. En effet, la star des Spurs éclabousse la Ligue de son talent et empile les records avec désormais en ligne de mire le titre de MVP et au moins la finale de Conférence. D'ailleurs, les Spurs, deuxièmes à l'Ouest ont poursuivi leur impressionnante série en s'imposant facilement à Sacramento (132-104), dernier de la Conférence. Pas besoin de forcer pour Wemby, qui s'est contenté de 22 minutes, ce qui lui a suffi pour inscrire 18 points et prendre 8 rebonds. Par conséquent, c'est un autre Français qui s'est distingué. Le rookie Maxime Raynaud a signé la meilleure performance de sa carrière avec 32 points auxquels il faut ajouter 9 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre. De quoi redonner le sourire à l'intérieur français dont la relation avec Russell Westbrook ne cesse de grandir.

Maxime Raynaud tonight



— 32 PTS

— 9 REB

— 3 AST

— 1 BLK



Career high for Max! pic.twitter.com/HRNe8MCMLl — KingsMuse (@kings_muse) March 18, 2026

Maxime Raynaud éclipse Wemby « Il faut simplement faire ce que Russ te dit de faire. Quoi qu’il dise, tu le fais et ça marche très bien. Mais oui, il y a des angles pour poser des écrans, et il faut comprendre pour qui tu poses l’écran. Si tu fais un écran pour un joueur qui n’est pas un shooteur, tu dois te placer un peu plus bas, avec un angle orienté vers le panier. Si tu fais un écran pour un shooteur, tu dois te placer un peu plus haut. Forcer le gars à vraiment te contourner » détaille notamment le Français. « Il faut aussi comprendre où ils aiment te passer le ballon. Si c’est dans la ‘poche’, tu dois faire deux ou trois pas solides pour te placer et pouvoir attendre là », confie-t-il après le match dans des propos rapportés par BasketUSA.