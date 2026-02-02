Le PSG appelé à l'aide sur le mercato : «Nous avons besoin de lui»

Le mercato d'hiver entre dans sa dernière ligne droite et fermera ses portes dans les prochaines heures. Comme attendu, le PSG a été plutôt calme avec très peu de mouvements durant le mois de janvier, mais il n'est pas dit que cela s'anime ce lundi. Un grand club européen attend effectivement un attaquant parisien.
Comme l'été dernier, le PSG a été très discret lors de ce mercato d'hiver. Luis Enrique avait rapidement expliqué qu'il restait ouvert aux opportunités de marché, sans toutefois faire d'une obligation le recrutement de nouveaux joueurs. Et la promesse a été tenue puisque le club de la capitale a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Dro Fernandez, recruté pour 8,2M€ après qu'il a refusé de prolongé au FC Barcelone. Côté départ, seul Yoram Zagué, revenu de son prêt à Copenhague, est reparti dans la foulée au KAS Eupen.
La Juventus rêve d'un joueur du PSG
Cependant, le mercato ferme ses portes ce lundi à 20h, et un mouvement de dernière minute n'est pas à exclure puisque Randal Kolo Muani suscite l'intérêt de son ancien club, la Juventus. Luciano Spalletti, coach de la Vieille Dame, a d'ailleurs avoué sa préférence pour l'attaquant qui appartient au PSG, par rapport à son ancien joueur Mauro Icardi. « Je n’ai pas dit qu’il fallait prendre Icardi, j’ai seulement dit que c’était un très bon footballeur. Il a le rôle de buteur dans son ADN. C’est tout. Quand j’étais entraîneur de l’Inter, il m’a beaucoup aidé en marquant beaucoup de buts (…) Maintenant, nous avons la possibilité de jouer avec Kolo Muani, c’est une réalité, nous devons élever notre niveau et notre qualité absolue. Nous avons besoin d’un joueur avec certaines caractéristiques, mais nous n’avons pas demandé Icardi », a-t-il expliqué en conférence de presse.
Cependant, ce dossier ne s'annonce pas simple puisqu'au-delà de convaincre le PSG, il faudra aussi que Tottenham accepte de casser le prêt de Randal Kolo Muani. Et ce n'est pas gagné à en croire Thomas Frank. « Kolo Muani s’est bien comporté ici l’année dernière, mais il ne joue plus pour la Juventus aujourd’hui. Nous verrons dans les prochains jours, mais je ne peux pas donner de pourcentages », estimait le coach des Spurs. L'objectif est donc de trouver un accord tripartite en un temps record.