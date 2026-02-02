Le PSG appelé à l'aide sur le mercato : «Nous avons besoin de lui»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver entre dans sa dernière ligne droite et fermera ses portes dans les prochaines heures. Comme attendu, le PSG a été plutôt calme avec très peu de mouvements durant le mois de janvier, mais il n'est pas dit que cela s'anime ce lundi. Un grand club européen attend effectivement un attaquant parisien.

Comme l'été dernier, le PSG a été très discret lors de ce mercato d'hiver. Luis Enrique avait rapidement expliqué qu'il restait ouvert aux opportunités de marché, sans toutefois faire d'une obligation le recrutement de nouveaux joueurs. Et la promesse a été tenue puisque le club de la capitale a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Dro Fernandez, recruté pour 8,2M€ après qu'il a refusé de prolongé au FC Barcelone. Côté départ, seul Yoram Zagué, revenu de son prêt à Copenhague, est reparti dans la foulée au KAS Eupen.

⚽️⚽️️vs. PSG

⚽️ vs. Frankfurt



Randal Kolo Muani against his former clubs this season 😅 pic.twitter.com/e4GgctKGyS — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

La Juventus rêve d'un joueur du PSG Cependant, le mercato ferme ses portes ce lundi à 20h, et un mouvement de dernière minute n'est pas à exclure puisque Randal Kolo Muani suscite l'intérêt de son ancien club, la Juventus. Luciano Spalletti, coach de la Vieille Dame, a d'ailleurs avoué sa préférence pour l'attaquant qui appartient au PSG, par rapport à son ancien joueur Mauro Icardi. « Je n’ai pas dit qu’il fallait prendre Icardi, j’ai seulement dit que c’était un très bon footballeur. Il a le rôle de buteur dans son ADN. C’est tout. Quand j’étais entraîneur de l’Inter, il m’a beaucoup aidé en marquant beaucoup de buts (…) Maintenant, nous avons la possibilité de jouer avec Kolo Muani, c’est une réalité, nous devons élever notre niveau et notre qualité absolue. Nous avons besoin d’un joueur avec certaines caractéristiques, mais nous n’avons pas demandé Icardi », a-t-il expliqué en conférence de presse.