«Il m'a toujours parlé d'entraîner l'OM» : L'annonce qui va faire réagir à Marseille

Un nul évitable concédé dans les dernières minutes contre le Paris FC (2-2), une lourde défaite synonyme d'élimination dès la phase de saison régulière de Ligue des champions contre le Club Brugge (0-3) et une victoire face au RC Lens au Vélodrome quelques jours plus tôt (3-1). Voici les trois derniers résultats de l'OM qui symbolisent bien l'inconstance qui caractérise le groupe de Roberto De Zerbi. Une micro crise qui aurait pu avoir des conséquences au niveau de l'institution. Mais c'était mal le connaître. Explications.

A l'OM, l'heure n'est clairement pas à la fête. Et pourtant, avant le commencement de la semaine dernière, tout allait pour le mieux à Marseille avec une victoire de prestige décrochée face au leader du championnat au début de la 19ème journée de Ligue 1 : le RC Lens (3-1). En quelques jours, l'équipe de Roberto De Zerbi a perdu pied une première fois de manière spectaculaire pendant la 8ème journée de saison régulière de Ligue des champions contre le Club Brugge (0-3), éliminant au passage l'OM de la compétition. Puis samedi dernier sur la pelouse du Paris FC (2-2).

🥉OM ou OL, quel est votre favori pour le podium de Ligue 1 ?@RaymondDomenech : « Je crois encore en l'OM, cette équipe a un vrai potentiel, ils sont capables de revenir. La fin de championnat, c'est là que les matches comptent et les joueurs d'expérience peuvent faire la… pic.twitter.com/JOdem87Qjg — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) February 1, 2026

«Ce qui s'est passé après le match, ça m'a rappelé des souvenirs à Sassuolo» Dans la foulée de l'élimination de l'OM en Ligue des champions, une réunion entre Roberto De Zerbi et les dirigeants a eu lieu au sujet de la continuité de l'Italien à Marseille d'après différents médias. Il aurait même été absent d'une séance d'entraînement à Clairefontaine en préparation du match contre le Paris FC. Finalement, le principal intéressé s'est dit prêt à rester encore 5 ou 6 ans au club. De véritables montagnes russe avec De Zerbi, une situation vécue par le milieu de terrain du PFC, Maxime Lopez, qui l'a connu à Sassuolo en 2020/2021. « De Zerbi ? C'est délicat parce que je connais le coach, mais je connais aussi le club à Marseille. Ce qui s'est passé après le match, ça m'a rappelé des souvenirs à Sassuolo. C'est quelqu'un qui vit tellement pour le foot, qu'il prend tout à cœur. Et bien évidemment, en plus de ça, il a ce caractère volcanique. Il prend tellement les choses à cœur que j'imagine un peu ce qui a pu se passer à Bruges. Après attention, on n'était pas avec lui dans le vestiaire à Bruges. Mais je pense qu'il doit parfois un peu tempérer ses réactions et attendre le lendemain pour dire les choses ».