Ça bouge à l’OM : Encore un transfert avant la fin du mercato ?

Pierrick Levallet

La fin du mercato est rythmée du côté de l’OM. Le club phocéen semble faire le ménage dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais entendent encore boucler certains transferts avant que le marché ne ferme ses portes. Et les Olympiens semblent sur le point de sceller un autre départ.

Il y a du mouvement à l’OM en cette fin de mercato. Après avoir mis la main sur Quinten Timber et Ethan Nwaneri, le club phocéen a commencé à faire le ménage dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Robinio Vaz a été transféré à l’AS Roma, Matt O’Riley devrait faire son retour à Brighton et Darryl Bakola prend la direction de Sassuolo. Mais les dirigeants marseillais devraient sceller un autre départ avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

L'OM s'active pour finaliser un dernier départ D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Ulisses Garcia devrait lui aussi rejoindre Sassuolo. Les derniers détails ont été réglés entre les deux parties. Le latéral gauche de 30 ans devrait débarquer en prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 2,5 et 3M€. Le journaliste italien précise que l’international suisse devrait arriver à Milan ce lundi pour finaliser le deal.