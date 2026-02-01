Transfert à l'OM : C'est enfin signé pour «un peu plus de 2M€» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est à se demander si cela n'en devient pas une tradition. L'OM se montre toujours très actif sur le marché des transferts depuis la formation du tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia, respectivement président et directeur du football de l'Olympique de Marseille. A l'approche du dernier jour du mercato hivernal, de multiples mouvements sont attendus dans la cité phocéenne dont l'un d'entre eux derrière lequel les dirigeants courent depuis un moment.

On prend les mêmes et on recommence. Ce fut déjà le cas pour le deadline day du mercato d'été de 2025. Et il semble que la dernière journée de la session hivernale des transferts devrait connaître un dénouement similaire à l'Olympique de Marseille. La Provence annonce un clash entre Roberto De Zerbi et Amir Murillo à l'entraînement ce dimanche, au cours duquel le coach italien l'aurait rétrogradé en réserve d'après La Provence. Le défenseur panaméen serait poussé vers la sortie et on l'inciterait vivement à trouver une porte de sortie avant la clôture du mercato.

🚨🔵⚪️Angers et Marseille sont confiants pour finaliser le transfert d'Himad Abdelli dans les prochaines heures. Transfert d’un peu plus de 2,5M€ de fixe + bonus. Contrat de 5 ans. pic.twitter.com/NMD8JzDsyE — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) February 1, 2026

«On a le départ de Sidiki Chérif et le départ d’Abdelli» Et ce n'est pas tout. Arthur Vermeeren pourrait s'engager du côté de Galatasaray, le club turc souhaitant rompre son prêt convenu entre le RB Leipzig et l'OM selon Foot Mercato. Même son de cloche pour Matt O'Riley qui aurait des chances de revenir à Brighton, les Seagulls semblant prêts à rappeler le milieu de terrain danois de son prêt à Marseille. Deux éléments dans l'entrejeu semblent être sur le départ, afin de faire de la place à un renfort dans ce secteur de jeu ? Au micro de Ligue 1+, dans le cadre de la rencontre opposant le SCO d'Angers au FC Metz, l'entraîneur angevin Alexandre Dujeux a vendu la mèche pour deux départs dont celui d'Himad Abdelli piste sur laquelle le comité directeur de l'OM travaille depuis plusieurs semaines désormais, jusqu'ici en vain. « On a le départ de Sidiki Chérif et le départ d’Abdelli. Ces deux départs sont dans le bon sens. Après, je suis sur le terrain, mais c’est en bonne voie, on verra si ça se finalise. Il faut évidemment que ça se finalise, mais l’idée, c’était ça ».